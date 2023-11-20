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Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом - РИА Новости, 20.11.2023
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17:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vzyatka-1910634279.html
Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом
Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом - РИА Новости, 20.11.2023
Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом
Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя получил 8 лет исправительной колонии строгого режима за взятку в виде ремонта апартаментов и РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:41
2023-11-20T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя получил 8 лет исправительной колонии строгого режима за взятку в виде ремонта апартаментов и халатность, сообщает крымское управление СК РФ. "Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 миллионов рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что осужденный четыре года назад потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. "В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - подчеркнули в ведомстве. Представитель строительной фирмы пошел на условия чиновника: закупил стройматериалы и отремонтировал апартаменты. После этого с ним заключили договор на поставку оборудования в одну из больниц на 299 тысяч рублей. Кроме того, следствие установило, что в 2020 году обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам. Как итог - ущерб бюджету города более 20 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом

В Севастополе экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка на здании Следственного комитета РФ
Табличка на здании Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Табличка на здании Следственного комитета РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя получил 8 лет исправительной колонии строгого режима за взятку в виде ремонта апартаментов и халатность, сообщает крымское управление СК РФ.
«
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 миллионов рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Следствие выяснило, что осужденный четыре года назад потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов.
«
"В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - подчеркнули в ведомстве.
Представитель строительной фирмы пошел на условия чиновника: закупил стройматериалы и отремонтировал апартаменты. После этого с ним заключили договор на поставку оборудования в одну из больниц на 299 тысяч рублей.
Кроме того, следствие установило, что в 2020 году обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам. Как итог - ущерб бюджету города более 20 миллионов рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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