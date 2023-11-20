https://ria.ru/20231120/vzyatka-1910634279.html

Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом

Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом - РИА Новости, 20.11.2023

Севастопольский экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку ремонтом

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя получил 8 лет исправительной колонии строгого режима за взятку в виде ремонта апартаментов и РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:41

2023-11-20T17:41

2023-11-20T17:41

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя получил 8 лет исправительной колонии строгого режима за взятку в виде ремонта апартаментов и халатность, сообщает крымское управление СК РФ. "Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 миллионов рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что осужденный четыре года назад потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. "В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - подчеркнули в ведомстве. Представитель строительной фирмы пошел на условия чиновника: закупил стройматериалы и отремонтировал апартаменты. После этого с ним заключили договор на поставку оборудования в одну из больниц на 299 тысяч рублей. Кроме того, следствие установило, что в 2020 году обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам. Как итог - ущерб бюджету города более 20 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html

https://ria.ru/20231108/arest-1908184261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)