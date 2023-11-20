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Более 20 тысяч семей в Якутии получили выплаты при рождении ребенка

Более 20 тысяч семей в Якутии получили выплаты при рождении ребенка - РИА Новости, 20.11.2023

Более 20 тысяч семей в Якутии получили выплаты при рождении ребенка

Более 20 тысяч семей в этом году получили выплаты при рождении ребенка в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:04

2023-11-20T12:04

2023-11-20T12:04

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

владимир путин

россия

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ЯКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч семей в этом году получили выплаты при рождении ребенка в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что за 5 лет реализации нацпроекта "Демография" в республике объем выплат на поддержку материнства и детства вырос в 4 раза, в 2023 году он составил 23 миллиарда рублей. "Количество семей Якутии, получивших в текущем году единовременные и ежемесячные выплаты при рождении ребенка, составило более 20 тысяч", - рассказали в пресс-службе. Всего, по данным министерства здравоохранения Якутии на 1 ноября 2023 года, в регионе родилось 9280 детей. По информации министерства труда и социального развития республики, при рождении ребенка семьям предоставляется региональный материнский капитал. Сумма выплаты варьируется в зависимости от даты рождения ребенка – от 176 тысяч рублей, если первенец появился на свет до 1 января 2020 года, и 232,6 тысячи рублей – при рождении после этой даты. Всего, по данным на 1 ноября, количество получателей регионального материнского капитала составило 1706 человек. Также получателями единовременной денежной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания являются 1493 семьи. "Очень рады, что президент Владимир Путин, правительство Якутии уделяют внимание поддержке многодетных семей. Мы, благодаря оказываемой помощи, получили бесплатный земельный участок, сейчас на нём строим двухэтажный дом, и в этом очень помогли средства материнского капитала и детские пособия. Также пользуемся субсидиями на свет и газ", – приводятся слова мамы 7 детей Евдокии Максимовой. Также свыше 12 700 семей в Якутии получили ежемесячную выплату при рождении третьего и последующего ребенка. Более 2 тысяч человек распорядились средствами республиканского материнского капитала "Семья", размер выплаты составляет 151 690 рублей. "Глава Якутии Айсен Николаев принял решение о предоставлении с 1 января 2024 года дополнительных социальных выплат. В два раза увеличивается размер республиканского материнского капитала "Семья" при рождении третьего и последующего ребенка. Молодые семьи, впервые вступающие в брак до 25 лет, получат дополнительную поддержку в размере 50 тысяч рублей. Также будет учрежден грант главы республики муниципалитету, достигшему наилучших результатов в сфере демографической и семейной политики, в размере 10 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231118/yakutiya-1910263652.html

https://ria.ru/20231113/dostizheniya-1909088689.html

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республика саха (якутия), айсен николаев, владимир путин, россия