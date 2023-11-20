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На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 20.11.2023
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10:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vyplata-1910505762.html
На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей
На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 20.11.2023
На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей
Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:30
2023-11-20T10:30
общество
россия
абхазия
южная осетия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте кабмина. "Более трех миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документы, необходимые для осуществления единовременных выплат, подписаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметили в кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек. Данное решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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общество, россия, абхазия, южная осетия
Общество, Россия, Абхазия, Южная Осетия
На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей

На единовременную выплату блокадникам направят более трех миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте кабмина.
"Более трех миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документы, необходимые для осуществления единовременных выплат, подписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметили в кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек.
Данное решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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