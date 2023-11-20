https://ria.ru/20231120/vyplata-1910505762.html

На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей

На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей - РИА Новости, 20.11.2023

На выплаты ветеранам-блокадникам направят более трех миллиардов рублей

Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:30

2023-11-20T10:30

2023-11-20T10:30

общество

россия

абхазия

южная осетия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте кабмина. "Более трех миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документы, необходимые для осуществления единовременных выплат, подписаны", - говорится в сообщении. Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметили в кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек. Данное решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

https://ria.ru/20231113/forum-1909236692.html

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абхазия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, абхазия, южная осетия