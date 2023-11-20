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МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе - РИА Новости, 20.11.2023
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15:21 20.11.2023 (обновлено: 15:34 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vstrecha-1910585376.html
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе - РИА Новости, 20.11.2023
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:21
2023-11-20T15:34
в мире
москва
лига арабских государств
сергей лавров
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, планируется завтра в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.&quot;Завтра в Москве планируется встреча Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа&quot;, - сказала она.
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москва
сектор газа
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в мире, москва, лига арабских государств, сергей лавров, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Москва, Лига арабских государств, Сергей Лавров, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе

МИД: Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД стран ЛАГ и ОИС 21 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, планируется завтра в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Завтра в Москве планируется встреча Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", - сказала она.

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В миреМоскваЛига арабских государствСергей ЛавровСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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