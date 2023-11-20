https://ria.ru/20231120/vstrecha-1910585376.html

МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе

МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе - РИА Новости, 20.11.2023

МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:21

2023-11-20T15:21

2023-11-20T15:34

в мире

москва

лига арабских государств

сергей лавров

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, планируется завтра в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра в Москве планируется встреча Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", - сказала она.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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