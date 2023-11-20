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МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе - РИА Новости, 20.11.2023
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:21
2023-11-20T15:21
2023-11-20T15:34
в мире
москва
лига арабских государств
сергей лавров
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывающими для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа, планируется завтра в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Завтра в Москве планируется встреча Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", - сказала она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Москва, Лига арабских государств, Сергей Лавров, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД анонсировал встречу Лаврова с главами МИД стран ЛАГ и ОИС по Газе
МИД: Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД стран ЛАГ и ОИС 21 ноября