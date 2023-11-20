https://ria.ru/20231120/vrag-1910613718.html

"Начинают понимать". СМИ назвали "настоящего" противника ВСУ в зоне СВО

"Начинают понимать". СМИ назвали "настоящего" противника ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 20.11.2023

"Начинают понимать". СМИ назвали "настоящего" противника ВСУ в зоне СВО

Все больше украинцев в рядах Вооруженных сил страны начинают считать своим настоящим врагом правительство Владимира Зеленского, пишет военный эксперт Драго... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:33

2023-11-20T16:33

2023-11-20T16:33

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Все больше украинцев в рядах Вооруженных сил страны начинают считать своим настоящим врагом правительство Владимира Зеленского, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что киевский режим является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя", — говорится в материале.По словам специалиста, все больше солдат ВСУ отказываются проявлять преданность Киеву в боях с российскими военными, которые превосходят их во всех аспектах, будь то в численности или мощности их вооружения.Босник также отметил, что в ближайшем времени Украина окончательно утратит возможность успешно вести какие-либо военные операции, добавив, что Киев лишил себя возможности договориться с Москвой, отказавшись от мирного соглашения в прошлом году, что дает российским военными и дальше продолжать специальную операцию и оказывать давление на различные позиции украинцев на передовой.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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