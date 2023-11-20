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Российские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой
Российские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой - РИА Новости, 20.11.2023
Российские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой
Нижегородские врачи спасли 14-летнего подростка, лицо которого было изуродовано бензопилой, и сделали ему пластическую операцию, сообщается в группе... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:52
2023-11-20T15:52
2023-11-20T15:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Нижегородские врачи спасли 14-летнего подростка, лицо которого было изуродовано бензопилой, и сделали ему пластическую операцию, сообщается в группе Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) в соцсети "ВКонтакте". Подросток получил серьезные травмы, когда пилил деревья. "Ребенок получил обширную рану носа, верхней и нижней губ, полости рта, множественные рваные раны правого предплечья. После экстренного наложения швов ребенка госпитализировали в НОДКБ. Сутки он провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния бригада челюстно-лицевых хирургов и ЛОР-врачей выполнила пластическую коррекцию целостности носа и губ, для пластики использовались местные ткани лица. Внешний вид и функции восстановлены полностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что операция длилась более 3 часов. Спустя 12 дней после получения травмы подростка выписали из больницы, и он уже вернулся к занятиям в школе.
https://ria.ru/20231120/operatsiya-1910507319.html
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общество, нижний новгород
Хорошие новости, Общество, Нижний Новгород
Российские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой
Нижегородские врачи спасли подростка, сильно поранившего лицо бензопилой