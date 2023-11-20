https://ria.ru/20231120/voyna-1910613000.html

Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР

Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023

Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР

Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч - похоже,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:30

2023-11-20T16:30

2023-11-20T16:31

в мире

киев

украина

россия

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч - похоже, Киев намерен продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет, зарегистрирован в украинском парламенте", - отмечается в заявлении. Острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает режим Зеленского идти на увеличение количества женщин в рядах украинской армии, которых, согласно западным оценкам, уже насчитывается более 40 тысяч человек, указывает пресс-бюро СВР. "Киевский режим уже повысил возрастную планку для набора женщин на военную службу до 60 лет. Но Киеву этого мало. Украинское военное командование просит расширить перечень женских профессий, подпадающих под мобилизацию. С октября ей стали подлежать работницы медицинской сферы. В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров", - говорится в заявлении. "Но действующий киевский режим, похоже, это не интересует, и он готов продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов", - констатирует СВР.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910604699.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910582470.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)