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Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023
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16:30 20.11.2023 (обновлено: 16:31 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/voyna-1910613000.html
Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР
Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023
Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР
Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч - похоже,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:30
2023-11-20T16:31
в мире
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украина
россия
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч - похоже, Киев намерен продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет, зарегистрирован в украинском парламенте", - отмечается в заявлении. Острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает режим Зеленского идти на увеличение количества женщин в рядах украинской армии, которых, согласно западным оценкам, уже насчитывается более 40 тысяч человек, указывает пресс-бюро СВР. "Киевский режим уже повысил возрастную планку для набора женщин на военную службу до 60 лет. Но Киеву этого мало. Украинское военное командование просит расширить перечень женских профессий, подпадающих под мобилизацию. С октября ей стали подлежать работницы медицинской сферы. В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров", - говорится в заявлении. "Но действующий киевский режим, похоже, это не интересует, и он готов продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов", - констатирует СВР.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910604699.html
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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Киев готов продолжать войну до последнего украинца, заявили в СВР

СВР: Киев готов продолжать войну до последнего украинца во имя интересов Запада

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Колоссальные потери на поле боя заставляют руководство Украины бросать на передовую "стариков", число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч - похоже, Киев намерен продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«
"Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет, зарегистрирован в украинском парламенте", - отмечается в заявлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР
16:10
Острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает режим Зеленского идти на увеличение количества женщин в рядах украинской армии, которых, согласно западным оценкам, уже насчитывается более 40 тысяч человек, указывает пресс-бюро СВР.
«
"Киевский режим уже повысил возрастную планку для набора женщин на военную службу до 60 лет. Но Киеву этого мало. Украинское военное командование просит расширить перечень женских профессий, подпадающих под мобилизацию. С октября ей стали подлежать работницы медицинской сферы. В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров", - говорится в заявлении.
«
"Но действующий киевский режим, похоже, это не интересует, и он готов продолжать войну "до последнего украинца" во имя западных интересов", - констатирует СВР.
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В миреКиевУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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