https://ria.ru/20231120/volodin-1910538602.html
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай - РИА Новости, 20.11.2023
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай
Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:31
2023-11-20T12:31
2023-11-20T12:36
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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа."По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Госдумы Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html
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китай, госдума рф, в мире
Китай, Госдума РФ, В мире
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай
"Синьхуа": Володин возглавит делегацию РФ, которая посетит Китай 21-23 ноября