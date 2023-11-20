Рейтинг@Mail.ru
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 20.11.2023 (обновлено: 12:36 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/volodin-1910538602.html
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай - РИА Новости, 20.11.2023
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай
Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:31
2023-11-20T12:36
китай
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа."По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Госдумы Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, госдума рф, в мире
Китай, Госдума РФ, В мире
Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай

"Синьхуа": Володин возглавит делегацию РФ, которая посетит Китай 21-23 ноября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа.
"По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Госдумы Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября", - говорится в сообщении агентства.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией
11:47
 
КитайГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала