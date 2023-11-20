https://ria.ru/20231120/volodin-1910538602.html

Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай

Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай - РИА Новости, 20.11.2023

Володин возглавит российскую делегацию во время визита в Китай

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:31

2023-11-20T12:31

2023-11-20T12:36

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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября, передает агентство Синьхуа."По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Госдумы Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай 21-23 ноября", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20231120/kitay-1910524439.html

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китай, госдума рф, в мире