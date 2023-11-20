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ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 20.11.2023 (обновлено: 14:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/voennye-1910565083.html
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:08
2023-11-20T14:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до 20 бойцов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также отмечается, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до 20 бойцов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также отмечается, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
"Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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