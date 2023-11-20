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ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:08
2023-11-20T14:08
2023-11-20T14:14
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до 20 бойцов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также отмечается, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до 20 бойцов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также отмечается, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области
.
"Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине