https://ria.ru/20231120/voennye-1910565083.html

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.11.2023

ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:08

2023-11-20T14:08

2023-11-20T14:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, на запорожском направлении уничтожено до 20 бойцов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также отмечается, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."Уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область