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Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли
Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли - РИА Новости, 20.11.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:05
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие ценные вещи они чаще всего теряли. Варианты ответа были: документы; гаджеты; ключи от квартиры/машины; ювелирные украшения; памятные вещи или подарки. Также пользователь мог ответить, что он не терял ценных вещей.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не теряли ценных вещей. Так проголосовали почти 50%. Примерно 14% пользователей признались, что теряли ювелирные украшения, а 13% — гаджеты. Около 10% теряли ключи от квартиры или машины, а 6% сказали то же самое о документах.Лишь 4% подписчиков ответили, что теряли памятные вещи или подарки.В комментариях пользователи поделились своими историями. Например, читатель рассказал, как потерял билет на самолет прямо в аэропорту перед посадкой.Ранее специалисты сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co опросили десятки тысяч туристов из России. Оказалось, что каждый пятый опрошенный забывал вещи в гостиницах один или два раза, а один процент респондентов — три раза. Еще один процент туристов сказал, что "постоянно что-то оставляют в отелях", рассказали аналитики.
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие ценные вещи они чаще всего теряли. Варианты ответа были: документы; гаджеты; ключи от квартиры/машины; ювелирные украшения; памятные вещи или подарки. Также пользователь мог ответить, что он не терял ценных вещей.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они не теряли ценных вещей. Так проголосовали почти 50%. Примерно 14% пользователей признались, что теряли ювелирные украшения, а 13% — гаджеты. Около 10% теряли ключи от квартиры или машины, а 6% сказали то же самое о документах.
Лишь 4% подписчиков ответили, что теряли памятные вещи или подарки.
В комментариях пользователи поделились своими историями. Например, читатель рассказал, как потерял билет на самолет прямо в аэропорту перед посадкой.
Ранее специалисты сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co опросили десятки тысяч туристов из России. Оказалось, что каждый пятый опрошенный забывал вещи в гостиницах один или два раза, а один процент респондентов — три раза. Еще один процент туристов сказал, что "постоянно что-то оставляют в отелях", рассказали аналитики.