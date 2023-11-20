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Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли

Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли - РИА Новости, 20.11.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, какие ценные вещи они теряли

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:05

2023-11-20T13:05

2023-11-20T13:05

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие ценные вещи они чаще всего теряли. Варианты ответа были: документы; гаджеты; ключи от квартиры/машины; ювелирные украшения; памятные вещи или подарки. Также пользователь мог ответить, что он не терял ценных вещей.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не теряли ценных вещей. Так проголосовали почти 50%. Примерно 14% пользователей признались, что теряли ювелирные украшения, а 13% — гаджеты. Около 10% теряли ключи от квартиры или машины, а 6% сказали то же самое о документах.Лишь 4% подписчиков ответили, что теряли памятные вещи или подарки.В комментариях пользователи поделились своими историями. Например, читатель рассказал, как потерял билет на самолет прямо в аэропорту перед посадкой.Ранее специалисты сервиса бронирования "Отелло" и медиахолдинга Rambler&Co опросили десятки тысяч туристов из России. Оказалось, что каждый пятый опрошенный забывал вещи в гостиницах один или два раза, а один процент респондентов — три раза. Еще один процент туристов сказал, что "постоянно что-то оставляют в отелях", рассказали аналитики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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