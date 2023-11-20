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Более 120 тысяч иностранцев приехали в Россию по электронной визе

Более 120 тысяч иностранцев приехали в Россию по электронной визе - РИА Новости, 20.11.2023

Более 120 тысяч иностранцев приехали в Россию по электронной визе

За период после запуска проекта единой электронной визой (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тысяч... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:43

2023-11-20T18:43

2023-11-20T18:43

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визы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. За период после запуска проекта единой электронной визой (ЕЭВ) с 1 августа 2023 года такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тысяч иностранцев, сообщает консульский департамент МИД России в своем телеграм-канале.ЕЭВ для краткосрочной поездки (продолжительностью до 16 дней) могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. Получение ЕЭВ вовсе не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства: все требуемые для еt оформления операции иностранец совершает самостоятельно онлайн.В ведомстве поясняют, что интерес к поездкам в нашу страну граждан стран ЕС по-прежнему сохраняется. Например, по итогам 2023 года прогнозируется рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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новости - туризм, туризм, туристы, россия, визы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)