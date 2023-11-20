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Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп - РИА Новости, 20.11.2023
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14:44 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/veyp-1910575316.html
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп - РИА Новости, 20.11.2023
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп
Ученик шестого класса после попытки покурить вейп рухнул на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:44
2023-11-20T14:44
ленинский район
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ученик шестого класса после попытки покурить вейп рухнул на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. "Предварительно установлено, что в субботу 18 ноября ученик 6 класса опоздал на урок и зашел в школьный туалет. В это время там стояли два девятиклассника, один из которых держал в руках вейп. Мальчик попросил дать ему попробовать покурить. После того, как школьник вдохнул пар электронной сигареты, ему стало плохо, в результате чего у него закружилась голова и он упал на пол", - говорится в сообщении. По данным главка, это не первый подобный случай с шестиклассником в школе. Администрации лицея рекомендовано поставить подростков на внутришкольный учет, кроме того рассматривается вопрос об их постановке на профилактический учет в полиции.
https://ria.ru/20231111/veypy-1908865787.html
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ленинский район, красноярск
Ленинский район, Красноярск
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп

Красноярский шестиклассник упал в школьном туалете после попытки покурить вейп

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ученик шестого класса после попытки покурить вейп рухнул на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
«
"Предварительно установлено, что в субботу 18 ноября ученик 6 класса опоздал на урок и зашел в школьный туалет. В это время там стояли два девятиклассника, один из которых держал в руках вейп. Мальчик попросил дать ему попробовать покурить. После того, как школьник вдохнул пар электронной сигареты, ему стало плохо, в результате чего у него закружилась голова и он упал на пол", - говорится в сообщении.
По данным главка, это не первый подобный случай с шестиклассником в школе. Администрации лицея рекомендовано поставить подростков на внутришкольный учет, кроме того рассматривается вопрос об их постановке на профилактический учет в полиции.
Вейпер - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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