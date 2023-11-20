https://ria.ru/20231120/veyp-1910575316.html
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп - РИА Новости, 20.11.2023
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп
Ученик шестого класса после попытки покурить вейп рухнул на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:44
2023-11-20T14:44
2023-11-20T14:44
ленинский район
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ученик шестого класса после попытки покурить вейп рухнул на пол школьного туалета в Ленинском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. "Предварительно установлено, что в субботу 18 ноября ученик 6 класса опоздал на урок и зашел в школьный туалет. В это время там стояли два девятиклассника, один из которых держал в руках вейп. Мальчик попросил дать ему попробовать покурить. После того, как школьник вдохнул пар электронной сигареты, ему стало плохо, в результате чего у него закружилась голова и он упал на пол", - говорится в сообщении. По данным главка, это не первый подобный случай с шестиклассником в школе. Администрации лицея рекомендовано поставить подростков на внутришкольный учет, кроме того рассматривается вопрос об их постановке на профилактический учет в полиции.
https://ria.ru/20231111/veypy-1908865787.html
ленинский район
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff3db3fc01f7282bf152f44aa5f63411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, красноярск
Ленинский район, Красноярск
Красноярскому шестикласснику стало плохо после попытки покурить вейп
Красноярский шестиклассник упал в школьном туалете после попытки покурить вейп