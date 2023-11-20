https://ria.ru/20231120/veschi-1910573298.html
Оренбургские пуховницы связали участникам СВО 450 килограммов теплых вещей
Оренбургские пуховницы связали участникам СВО 450 килограммов теплых вещей - РИА Новости, 20.11.2023
Оренбургские пуховницы связали участникам СВО 450 килограммов теплых вещей
Оренбургские пуховницы связали 450 килограммов теплых вещей на зиму для земляков, участвующих в спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:41
2023-11-20T14:41
2023-11-20T14:45
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Оренбургские пуховницы связали 450 килограммов теплых вещей на зиму для земляков, участвующих в спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Народный фронт" по Оренбургской области. "Более чем 450 килограммов тепла и заботы были собраны трудовым коллективом предприятия, специализирующегося на изготовлении шерстяных изделий. Варежки, носки и шапки были связаны на Оренбургской фабрике пуховых платков", - рассказали в пресс-службе. Всего пуховницы области связали две тысячи мужских варежек, носков и шапок из пуха оренбургских коз, отметил собеседник агентства. "В создании гуманитарной помощи участвовал весь коллектив фабрики, считая это не просто делом, а своего рода посланием тепла и поддержки. Здесь уверены, что связанные вещи станут источником тепла в холода, а также символом поддержки от родного Оренбуржья. Вещи аккуратно упакованы в мешки и переданы в "Народный фронт" области для доставки в зону СВО. Совсем скоро мы отправим их оренбургским защитникам на линию соприкосновения", - рассказали в общественном движении.
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910561261.html
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оренбургская область
Надежные люди, Оренбургская область
Оренбургские пуховницы связали участникам СВО 450 килограммов теплых вещей
Оренбургские пуховницы связали участникам СВО 450 килограммов теплых вещей
УФА, 20 ноя - РИА Новости. Оренбургские пуховницы связали 450 килограммов теплых вещей на зиму для земляков, участвующих в спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Народный фронт" по Оренбургской области.
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"Более чем 450 килограммов тепла и заботы были собраны трудовым коллективом предприятия, специализирующегося на изготовлении шерстяных изделий. Варежки, носки и шапки были связаны на Оренбургской фабрике пуховых платков", - рассказали в пресс-службе.
Всего пуховницы области связали две тысячи мужских варежек, носков и шапок из пуха оренбургских коз, отметил собеседник агентства.
"В создании гуманитарной помощи участвовал весь коллектив фабрики, считая это не просто делом, а своего рода посланием тепла и поддержки. Здесь уверены, что связанные вещи станут источником тепла в холода, а также символом поддержки от родного Оренбуржья. Вещи аккуратно упакованы в мешки и переданы в "Народный фронт" области для доставки в зону СВО. Совсем скоро мы отправим их оренбургским защитникам на линию соприкосновения", - рассказали в общественном движении.
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