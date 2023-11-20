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В зоопарке в Ростове-на-Дону родился верблюжонок
В зоопарке в Ростове-на-Дону родился верблюжонок - РИА Новости, 20.11.2023
В зоопарке в Ростове-на-Дону родился верблюжонок
Верблюжонок Емельян родился в зоопарке Ростова-на-Дону, он уже оброс шерстью и гуляет в вольере с мамой, сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:54
2023-11-20T10:54
2023-11-20T11:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя — РИА Новости. Верблюжонок Емельян родился в зоопарке Ростова-на-Дону, он уже оброс шерстью и гуляет в вольере с мамой, сообщила пресс-служба зоопарка. "В семье верблюдов нашего зоопарка Майи и Шакито пополнение! Верблюжонку уже почти пять месяцев", — говорится в сообщении.Отмечается, что в зоопарках не принято говорить о новорожденных животных в первые месяцы их жизни — только после того, как они подрастут и окрепнут. "Когда он родился, то много лежал. Посетители зоопарка даже беспокоились, почему верблюжонок не встает? А он просто ленился", — сказано в сообщении. У маленького самца были небольшие проблемы с кожным покровом, но сейчас он уже полностью оброс шерстью.
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ростов-на-дону
Хорошие новости, Ростов-на-Дону
В зоопарке в Ростове-на-Дону родился верблюжонок
В зоопарке в Ростове-на-Дону родился верблюжонок Емельян
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя — РИА Новости.
Верблюжонок Емельян родился в зоопарке Ростова-на-Дону, он уже оброс шерстью и гуляет в вольере с мамой, сообщила пресс-служба
зоопарка.
«
"В семье верблюдов нашего зоопарка Майи и Шакито пополнение! Верблюжонку уже почти пять месяцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоопарках не принято говорить о новорожденных животных в первые месяцы их жизни — только после того, как они подрастут и окрепнут.
"Когда он родился, то много лежал. Посетители зоопарка даже беспокоились, почему верблюжонок не встает? А он просто ленился", — сказано в сообщении.
У маленького самца были небольшие проблемы с кожным покровом, но сейчас он уже полностью оброс шерстью.
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