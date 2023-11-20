https://ria.ru/20231120/vena-1910590669.html
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста - РИА Новости, 20.11.2023
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста
Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:36
2023-11-20T15:36
2023-11-20T15:36
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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с жестокостью водителей, которые поливали активистов водой, пинали их и наезжали на них. Экоактивисты парализовали автомобильное движение, приклеив себя на нескольких трассах, ведущих в австрийскую столицу. По данным пресс-службы движения, в сегодняшней акции протеста приняли участие более 70 человек. Участники "Последнего движения" хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам, требуя от властей выполнить 93 рекомендации Совета по климату. Например, отменить все субсидии на ископаемое топливо. "Обливают водой, пинают, наезжают на машине. Мы понимаем разочарование водителей. Но насилие - это не выход. Как они будут реагировать, когда дороги будут затоплены или не будет питьевой воды?" - написали австрийские активисты в своем официальном аккаунте в соцсети Х, уточняя, что столкнулись с агрессией со стороны водителей на трассе А2 у развязки в направлении Вены. По данным телеканала OE24, на трассе А2 из-за протеста в понедельник образовались пробки длиной более десяти километров и затор продлился более часа. По информации СМИ, пробки были также и на альтернативных трассах B16 и B17.
https://ria.ru/20231111/aktivisty-1908883296.html
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общество, в мире, вена, авто
Общество, В мире, Вена, Авто
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста
В Вене активисты пожаловались, что водители их пинали, наезжали и обливали водой
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с жестокостью водителей, которые поливали активистов водой, пинали их и наезжали на них.
Экоактивисты парализовали автомобильное движение, приклеив себя на нескольких трассах, ведущих в австрийскую столицу. По данным пресс-службы движения, в сегодняшней акции протеста приняли участие более 70 человек. Участники "Последнего движения" хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам, требуя от властей выполнить 93 рекомендации Совета по климату. Например, отменить все субсидии на ископаемое топливо.
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"Обливают водой, пинают, наезжают на машине. Мы понимаем разочарование водителей. Но насилие - это не выход. Как они будут реагировать, когда дороги будут затоплены или не будет питьевой воды?" - написали австрийские активисты в своем официальном аккаунте в соцсети Х, уточняя, что столкнулись с агрессией со стороны водителей на трассе А2 у развязки в направлении Вены.
По данным телеканала OE24, на трассе А2 из-за протеста в понедельник образовались пробки длиной более десяти километров и затор продлился более часа. По информации СМИ, пробки были также и на альтернативных трассах B16 и B17.
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