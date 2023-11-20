Рейтинг@Mail.ru
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/vena-1910590669.html
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста - РИА Новости, 20.11.2023
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста
Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:36
2023-11-20T15:36
общество
в мире
вена
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906454789_0:467:2730:2003_1920x0_80_0_0_5b79ced4dcf9b14ff17e4a4d47fa41e4.jpg
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с жестокостью водителей, которые поливали активистов водой, пинали их и наезжали на них. Экоактивисты парализовали автомобильное движение, приклеив себя на нескольких трассах, ведущих в австрийскую столицу. По данным пресс-службы движения, в сегодняшней акции протеста приняли участие более 70 человек. Участники "Последнего движения" хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам, требуя от властей выполнить 93 рекомендации Совета по климату. Например, отменить все субсидии на ископаемое топливо. "Обливают водой, пинают, наезжают на машине. Мы понимаем разочарование водителей. Но насилие - это не выход. Как они будут реагировать, когда дороги будут затоплены или не будет питьевой воды?" - написали австрийские активисты в своем официальном аккаунте в соцсети Х, уточняя, что столкнулись с агрессией со стороны водителей на трассе А2 у развязки в направлении Вены. По данным телеканала OE24, на трассе А2 из-за протеста в понедельник образовались пробки длиной более десяти километров и затор продлился более часа. По информации СМИ, пробки были также и на альтернативных трассах B16 и B17.
https://ria.ru/20231111/aktivisty-1908883296.html
https://ria.ru/20231120/miting-1910589986.html
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906454789_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_996b11eeb8f0938bafc530bf30b24a80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, в мире, вена, авто
Общество, В мире, Вена, Авто
Венские экоактивисты пожаловались, что водители их пинали во время протеста

В Вене активисты пожаловались, что водители их пинали, наезжали и обливали водой

© Фото : Letzte Generation ÖsterreichЭкоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
Экоактивисты движения Последнее поколение в центре Вены - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Letzte Generation Österreich
Экоактивисты движения "Последнее поколение" в центре Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Участники экодвижения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation), организовавшие акцию протеста в понедельник утром, пожаловалась, что столкнулись с жестокостью водителей, которые поливали активистов водой, пинали их и наезжали на них.
Экоактивисты парализовали автомобильное движение, приклеив себя на нескольких трассах, ведущих в австрийскую столицу. По данным пресс-службы движения, в сегодняшней акции протеста приняли участие более 70 человек. Участники "Последнего движения" хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам, требуя от властей выполнить 93 рекомендации Совета по климату. Например, отменить все субсидии на ископаемое топливо.
Полицейские во время задержания ультраправых активистов, устроивших стычки с правоохранителями. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В Лондоне задержали 82 ультраправых активиста после стычек с полицией
11 ноября, 18:31
«
"Обливают водой, пинают, наезжают на машине. Мы понимаем разочарование водителей. Но насилие - это не выход. Как они будут реагировать, когда дороги будут затоплены или не будет питьевой воды?" - написали австрийские активисты в своем официальном аккаунте в соцсети Х, уточняя, что столкнулись с агрессией со стороны водителей на трассе А2 у развязки в направлении Вены.
По данным телеканала OE24, на трассе А2 из-за протеста в понедельник образовались пробки длиной более десяти километров и затор продлился более часа. По информации СМИ, пробки были также и на альтернативных трассах B16 и B17.
Студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий в Киеве
В Киеве студенты вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий
15:34
 
ОбществоВ миреВенаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала