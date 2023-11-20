https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html

В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами

В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами - РИА Новости, 20.11.2023

В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами

В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, заявил глава комитета ГД... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:36

2023-11-20T12:36

2023-11-20T13:00

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства", - сказал Пискарев в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Пискарев полагает, что данная норма вполне оправдана, поскольку мы не можем гарантировать усыновлённому ребёнку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол."При этом хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама", - указал парламентарий.В ходе заседания комиссии Пискарев также сообщил о подготовке законопроекта об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, включая украинцев, которые хотят забрать якобы своих детей из специальных детских учреждений в новых регионах РФ."Мы могли бы внести эти законопроекты от всех членов нашей комиссии. И поскольку мы все здесь представляем различные фракции, поэтому будет весьма эффективно такое наше законодательное вмешательство, в эти, на мой взгляд, очень важные вопросы", - предложил Пискарев.Ранее в июле Госдума приняла закон о запрете смены пола.

https://ria.ru/20220817/usynovlenie-1810198752.html

https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, василий пискарев, госдума рф, россия