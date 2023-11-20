Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 20.11.2023 (обновлено: 13:00 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/usynovlenie-1910539968.html
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами - РИА Новости, 20.11.2023
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами
В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, заявил глава комитета ГД... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:36
2023-11-20T13:00
общество
василий пискарев
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства", - сказал Пискарев в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Пискарев полагает, что данная норма вполне оправдана, поскольку мы не можем гарантировать усыновлённому ребёнку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол."При этом хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама", - указал парламентарий.В ходе заседания комиссии Пискарев также сообщил о подготовке законопроекта об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, включая украинцев, которые хотят забрать якобы своих детей из специальных детских учреждений в новых регионах РФ."Мы могли бы внести эти законопроекты от всех членов нашей комиссии. И поскольку мы все здесь представляем различные фракции, поэтому будет весьма эффективно такое наше законодательное вмешательство, в эти, на мой взгляд, очень важные вопросы", - предложил Пискарев.Ранее в июле Госдума приняла закон о запрете смены пола.
https://ria.ru/20220817/usynovlenie-1810198752.html
https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий пискарев, госдума рф, россия
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия
В Госдуме хотят ввести ограничения на усыновление детей иностранцами

В ГД хотят запретить усыновление иностранцам, в чьих странах можно менять пол

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства", - сказал Пискарев в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Пискарев полагает, что данная норма вполне оправдана, поскольку мы не можем гарантировать усыновлённому ребёнку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол.
"При этом хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама", - указал парламентарий.
Воспитанницы детского дома - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
ВЦИОМ: больше половины россиян против усыновления детей-сирот иностранцами
17 августа 2022, 13:06
В ходе заседания комиссии Пискарев также сообщил о подготовке законопроекта об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, включая украинцев, которые хотят забрать якобы своих детей из специальных детских учреждений в новых регионах РФ.
"Мы могли бы внести эти законопроекты от всех членов нашей комиссии. И поскольку мы все здесь представляем различные фракции, поэтому будет весьма эффективно такое наше законодательное вмешательство, в эти, на мой взгляд, очень важные вопросы", - предложил Пискарев.
Ранее в июле Госдума приняла закон о запрете смены пола.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В РПЦ назвали положительную сторону закона о запрете смены пола
15 июля, 05:09
 
ОбществоВасилий ПискаревГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала