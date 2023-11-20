https://ria.ru/20231120/uregulirovanie-1910627263.html
В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной
В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2023
В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной
Турция поддерживает прямые каналы с Россией, чтобы довести ситуацию на Украине до мирного урегулирования, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:18
2023-11-20T17:18
2023-11-20T17:18
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хакан фидан
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Турция поддерживает прямые каналы с Россией, чтобы довести ситуацию на Украине до мирного урегулирования, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. "Для предотвращения мирового продовольственного кризиса мы обеспечили бесперебойное продолжение черноморской (зерновой) инициативы до середины года. За год ее действия мы обеспечили поставку в мир около 33 миллионов тонн зерновой продукции. После прекращения действия инициативы мы сосредоточились на ее активизации, чтобы предотвратить дестабилизацию продовольственных рынков и не допустить распространения войны на Черное море", - сказал Фидан, выступая в понедельник на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. По его словам, Анкара осуществляет сотрудничество с Москвой и Киевом на основе приоритета национальных интересов, а также с учетом международных обязательств. "В этом контексте мы добились прогресса в экономическом сотрудничестве с обеими странами, что отражается в конкретных показателях. Используя имеющиеся у нас прямые каналы связи с Россией, мы продолжаем наши усилия", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231120/gaza-1910620852.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, украина, хакан фидан
В мире, Турция, Россия, Украина, Хакан Фидан
В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной
МИД Турции: прямые каналы с Россией помогут в урегулировании ситуации на Украине