https://ria.ru/20231120/uregulirovanie-1910627263.html

В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной

В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2023

В МИД Турции рассказали о сотрудничестве с Россией и Украиной

Турция поддерживает прямые каналы с Россией, чтобы довести ситуацию на Украине до мирного урегулирования, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:18

2023-11-20T17:18

2023-11-20T17:18

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турция

россия

украина

хакан фидан

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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Турция поддерживает прямые каналы с Россией, чтобы довести ситуацию на Украине до мирного урегулирования, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. "Для предотвращения мирового продовольственного кризиса мы обеспечили бесперебойное продолжение черноморской (зерновой) инициативы до середины года. За год ее действия мы обеспечили поставку в мир около 33 миллионов тонн зерновой продукции. После прекращения действия инициативы мы сосредоточились на ее активизации, чтобы предотвратить дестабилизацию продовольственных рынков и не допустить распространения войны на Черное море", - сказал Фидан, выступая в понедельник на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. По его словам, Анкара осуществляет сотрудничество с Москвой и Киевом на основе приоритета национальных интересов, а также с учетом международных обязательств. "В этом контексте мы добились прогресса в экономическом сотрудничестве с обеими странами, что отражается в конкретных показателях. Используя имеющиеся у нас прямые каналы связи с Россией, мы продолжаем наши усилия", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231120/gaza-1910620852.html

турция

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, россия, украина, хакан фидан