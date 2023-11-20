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Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
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10:34 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraintsy-1910506421.html
Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине
Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине
Население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов в целом, сообщил бывший премьер-министр страны Николай... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:34
2023-11-20T10:34
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов в целом, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Азаров в начале октября этого года сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек. "Украина за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, потеряла очень много. Самое главное – человеческие потери. Это же не только прямые потери путем могилизации, это и отъезд работоспособной части населения. По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!" - написал Азаров в социальной сети Facebook*.По словам Азарова, Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине

Азаров: население Украины за два месяца сократилось на четыре миллиона человек

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов в целом, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Азаров в начале октября этого года сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек.
"Украина за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, потеряла очень много. Самое главное – человеческие потери. Это же не только прямые потери путем могилизации, это и отъезд работоспособной части населения. По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!" - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
По словам Азарова, Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Небензя рассказал о "могилизации" украинцев, которую ведет Киев
8 сентября, 20:04
В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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