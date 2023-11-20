https://ria.ru/20231120/ukraintsy-1910506421.html

Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине

Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине - РИА Новости, 20.11.2023

Азаров заявил о резком сокращении населения на Украине

Население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов в целом, сообщил бывший премьер-министр страны Николай... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:34

2023-11-20T10:34

2023-11-20T10:34

в мире

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек и достигло 19 миллионов в целом, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Азаров в начале октября этого года сообщал, что население Украины сократилось до 23 миллионов человек. "Украина за последние 10 лет, прошедшие после Майдана, потеряла очень много. Самое главное – человеческие потери. Это же не только прямые потери путем могилизации, это и отъезд работоспособной части населения. По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!" - написал Азаров в социальной сети Facebook*.По словам Азарова, Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230908/mobilizatsiya-1895096046.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николай азаров (политик)