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"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
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19:57 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:57
2023-11-20T19:57
политика
россия
сша
владимир путин
москва
владимир зеленский
джон миршаймер
украина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс", — отметил эксперт.По его мнению, и США, и Великобритания не способствуют диалогу между Москвой и Киевом, а рушат все соглашения, которых две страны могли бы достичь."Во всем виноваты Соединенные Штаты", – резюмировал Миршаймер.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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политика, россия, сша, владимир путин, москва, владимир зеленский, джон миршаймер, украина
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Москва, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Украина
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.
«
"Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс", — отметил эксперт.
По его мнению, и США, и Великобритания не способствуют диалогу между Москвой и Киевом, а рушат все соглашения, которых две страны могли бы достичь.
"Во всем виноваты Соединенные Штаты", – резюмировал Миршаймер.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Мощные удары". В США заявили о массовом бегстве украинцев из городов
16:03
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинМоскваВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерУкраина
 
 
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