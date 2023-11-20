https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:57
2023-11-20T19:57
2023-11-20T19:57
политика
россия
сша
владимир путин
москва
владимир зеленский
джон миршаймер
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс", — отметил эксперт.По его мнению, и США, и Великобритания не способствуют диалогу между Москвой и Киевом, а рушат все соглашения, которых две страны могли бы достичь."Во всем виноваты Соединенные Штаты", – резюмировал Миршаймер.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html
россия
сша
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, москва, владимир зеленский, джон миршаймер, украина
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Москва, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Украина
"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине
Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США