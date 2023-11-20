https://ria.ru/20231120/ukraina-1910665398.html

"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине

"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.11.2023

"Путин поговорит с ним". В США назвали способ завершить конфликт на Украине

США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:57

2023-11-20T19:57

2023-11-20T19:57

политика

россия

сша

владимир путин

москва

владимир зеленский

джон миршаймер

украина

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США не должны вмешиваться, если хотят, чтобы президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс", — отметил эксперт.По его мнению, и США, и Великобритания не способствуют диалогу между Москвой и Киевом, а рушат все соглашения, которых две страны могли бы достичь."Во всем виноваты Соединенные Штаты", – резюмировал Миршаймер.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html

россия

сша

москва

украина

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политика, россия, сша, владимир путин, москва, владимир зеленский, джон миршаймер, украина