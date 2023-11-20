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Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев - РИА Новости, 20.11.2023
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17:59 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев - РИА Новости, 20.11.2023
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
Пользователи соцсети Х из США раскритиковали министра обороны США Ллойда Остина, который заявил в Киеве, что Вашингтон будет поддерживать Украину. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:59
2023-11-20T17:59
в мире
украина
сша
ллойд остин
пентагон
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Х из США раскритиковали министра обороны США Ллойда Остина, который заявил в Киеве, что Вашингтон будет поддерживать Украину."Конечно будет. Война же приносит много денег", — напомнил участник дискуссии."И украинские солдаты заплатят за это — как сейчас, так и в будущем", — отметили в комментариях."Домой можешь не возвращаться", — написал пользователь."Больше ни доллара Украине. Попрошайничество нужно прекратить", — призвали в беседе."Заключите перемирие и договоритесь с Россией" — заявили пользователи Сети.Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", заверив, что США будут продолжать поддерживать Украину.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты устали от украинского вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Киев

Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XГлава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Х из США раскритиковали министра обороны США Ллойда Остина, который заявил в Киеве, что Вашингтон будет поддерживать Украину.
«
"Конечно будет. Война же приносит много денег", — напомнил участник дискуссии.
"И украинские солдаты заплатят за это — как сейчас, так и в будущем", — отметили в комментариях.
"Домой можешь не возвращаться", — написал пользователь.
"Больше ни доллара Украине. Попрошайничество нужно прекратить", — призвали в беседе.
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"Заключите перемирие и договоритесь с Россией" — заявили пользователи Сети.
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", заверив, что США будут продолжать поддерживать Украину.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты устали от украинского вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
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В миреУкраинаСШАЛлойд ОстинПентагонВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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