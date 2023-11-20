https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев - РИА Новости, 20.11.2023
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
Пользователи соцсети Х из США раскритиковали министра обороны США Ллойда Остина, который заявил в Киеве, что Вашингтон будет поддерживать Украину. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:59
2023-11-20T17:59
2023-11-20T17:59
в мире
украина
сша
ллойд остин
пентагон
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910508804_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_4cd7f6d865b9360acbf676466359f2ec.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети Х из США раскритиковали министра обороны США Ллойда Остина, который заявил в Киеве, что Вашингтон будет поддерживать Украину."Конечно будет. Война же приносит много денег", — напомнил участник дискуссии."И украинские солдаты заплатят за это — как сейчас, так и в будущем", — отметили в комментариях."Домой можешь не возвращаться", — написал пользователь."Больше ни доллара Украине. Попрошайничество нужно прекратить", — призвали в беседе."Заключите перемирие и договоритесь с Россией" — заявили пользователи Сети.Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в понедельник, что прибыл в Киев для встречи с "украинскими лидерами", заверив, что США будут продолжать поддерживать Украину.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты устали от украинского вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910582470.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910508804_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_0fa0f0ba4d78028487043ee9016f87b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Киев