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Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023
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17:31 20.11.2023 (обновлено: 17:43 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ukaz-1910632348.html
Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии
Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023
Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю - на 4... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:31
2023-11-20T17:43
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю - на 4 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.&quot;Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы &quot;О назначении выборов депутатов&quot; и &quot;О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь&quot;&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.Отмечается, что "данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента – ред.) восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования - 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента – ред.) восьмого созыва - 4 апреля 2024 года"."Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что одновременно Центризбиркому, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству - обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

Лукашенко подписал указы о проведении выборов в парламент 25 февраля и 4 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю - на 4 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
«

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы "О назначении выборов депутатов" и "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь"", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

Отмечается, что "данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента – ред.) восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования - 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента – ред.) восьмого созыва - 4 апреля 2024 года".
«
"Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что одновременно Центризбиркому, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству - обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.
 
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