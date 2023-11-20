https://ria.ru/20231120/ukaz-1910632348.html

Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2023

Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю - на 4... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:31

2023-11-20T17:31

2023-11-20T17:43

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю - на 4 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы "О назначении выборов депутатов" и "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь"", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.Отмечается, что "данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента – ред.) восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования - 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента – ред.) восьмого созыва - 4 апреля 2024 года"."Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что одновременно Центризбиркому, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству - обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.

https://ria.ru/20231027/polsha-1905677987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, в мире