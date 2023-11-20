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В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС
В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС - РИА Новости, 20.11.2023
В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС
Полиция задержала двух подозреваемых в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северном Рейн-Вестфалии, рассылавших угрозы от лица ХАМАС на электронные адреса... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:31
2023-11-20T18:31
2023-11-20T18:31
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северном Рейн-Вестфалии, рассылавших угрозы от лица ХАМАС на электронные адреса различных общественных учреждений, сообщают правоохранительные органы. С 19 октября был эвакуирован ряд школ и государственных учреждений по всей стране из-за поступавших угроз о минировании. "Расследование привело к 19-летнему подозреваемому из округа Гогенлоэ (земли Баден-Вюртембергю - ред.), который, предположительно, принадлежит к группировке, замеченной в совершении преступлений в Интернете", - говорится в совместном заявлении земельного ведомства уголовной полиции и прокуратуры Штуттгарта. По данным полиции, принадлежащие к группировке составители электронных писем выдавали себя за сторонников или противников ХАМАС или террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и угрожали жизням многочисленных людей. В общей сложности было насчитано свыше 250 инцидентов, связанных с данными происшествиями. Также в ходе текущего расследования и обысков, прошедших 17 ноября, был задержан второй 30-летний подозреваемый в округе Минден-Люббекке в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщил представитель ведомства уголовной полиции на запрос издания Bild, кибер-преступники не представляют серьезной угрозы и не имеют отношения к исламистским группировкам.
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В мире, Германия, ХАМАС, Исламское государство, Баден-Вюртемберг, Россия, Bild
В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС
В ФРГ задержали двух мужчин, рассылавших электронные угрозы от лица ХАМАС