https://ria.ru/20231120/ugrozy-1910648340.html

В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС

В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС - РИА Новости, 20.11.2023

В Германии задержали двух мужчин, рассылавших угрозы от лица ХАМАС

Полиция задержала двух подозреваемых в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северном Рейн-Вестфалии, рассылавших угрозы от лица ХАМАС на электронные адреса... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:31

2023-11-20T18:31

2023-11-20T18:31

в мире

германия

хамас

исламское государство

баден-вюртемберг

россия

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455328_28:803:2242:2048_1920x0_80_0_0_2e1dbd203a5cdc0085d7a4f04b02291c.jpg

БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северном Рейн-Вестфалии, рассылавших угрозы от лица ХАМАС на электронные адреса различных общественных учреждений, сообщают правоохранительные органы. С 19 октября был эвакуирован ряд школ и государственных учреждений по всей стране из-за поступавших угроз о минировании. "Расследование привело к 19-летнему подозреваемому из округа Гогенлоэ (земли Баден-Вюртембергю - ред.), который, предположительно, принадлежит к группировке, замеченной в совершении преступлений в Интернете", - говорится в совместном заявлении земельного ведомства уголовной полиции и прокуратуры Штуттгарта. По данным полиции, принадлежащие к группировке составители электронных писем выдавали себя за сторонников или противников ХАМАС или террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и угрожали жизням многочисленных людей. В общей сложности было насчитано свыше 250 инцидентов, связанных с данными происшествиями. Также в ходе текущего расследования и обысков, прошедших 17 ноября, был задержан второй 30-летний подозреваемый в округе Минден-Люббекке в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщил представитель ведомства уголовной полиции на запрос издания Bild, кибер-преступники не представляют серьезной угрозы и не имеют отношения к исламистским группировкам.

https://ria.ru/20231120/khamas-1910571986.html

германия

баден-вюртемберг

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, хамас, исламское государство, баден-вюртемберг, россия, bild