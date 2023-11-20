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Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше
Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше - РИА Новости, 20.11.2023
Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше
Сорокадвухлетнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:08
2023-11-20T20:08
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ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Сорокадвухлетнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, сообщила местная прокуратура. "Прокурор предъявил мужчине три обвинения в намеренных убийствах. Подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления", — говорится в заявлении.В прокуратуре уточнили, что тела 29-летней женщины и двух ее дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года обнаружили в городе Пущиково в Великопольском воеводстве. Все они также были гражданами Украины. По данным следствия, "смерть всех трех жертв произошла в результате удушения". На допросе подозреваемый рассказал, что "хотел избавиться от проблем", так как его жена обижалась на него из-за алкоголизма, долгов и отсутствия работы.Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой арестовать мужчину на три месяца.
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в мире, украина, польша
Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше
Гражданин Украины подозревается в убийстве жены и двух дочерей в Польше
ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Сорокадвухлетнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, сообщила местная прокуратура.
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"Прокурор предъявил мужчине три обвинения в намеренных убийствах. Подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления", — говорится в заявлении.
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В прокуратуре уточнили, что тела 29-летней женщины и двух ее дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года обнаружили в городе Пущиково в Великопольском воеводстве. Все они также были гражданами Украины.
По данным следствия, "смерть всех трех жертв произошла в результате удушения".
На допросе подозреваемый рассказал, что "хотел избавиться от проблем", так как его жена обижалась на него из-за алкоголизма, долгов и отсутствия работы.
Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой арестовать мужчину на три месяца.
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