https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html

Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше - РИА Новости, 20.11.2023

Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Сорокадвухлетнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:08

2023-11-20T20:08

2023-11-20T20:34

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ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Сорокадвухлетнего уроженца Украины подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше, сообщила местная прокуратура. "Прокурор предъявил мужчине три обвинения в намеренных убийствах. Подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления", — говорится в заявлении.В прокуратуре уточнили, что тела 29-летней женщины и двух ее дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года обнаружили в городе Пущиково в Великопольском воеводстве. Все они также были гражданами Украины. По данным следствия, "смерть всех трех жертв произошла в результате удушения". На допросе подозреваемый рассказал, что "хотел избавиться от проблем", так как его жена обижалась на него из-за алкоголизма, долгов и отсутствия работы.Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой арестовать мужчину на три месяца.

https://ria.ru/20231120/yunosha-1910618645.html

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