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Турция обвинила ЕС в отсутствии стратегического видения - РИА Новости, 20.11.2023
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18:00 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/turtsiya-1910642198.html
Турция обвинила ЕС в отсутствии стратегического видения
Турция обвинила ЕС в отсутствии стратегического видения - РИА Новости, 20.11.2023
Турция обвинила ЕС в отсутствии стратегического видения
Евросоюзу не хватает стратегического видения, Анкара ожидает от Брюсселя конкретных и значимых шагов по активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:00
2023-11-20T18:00
в мире
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
йенс столтенберг
генеральная ассамблея оон
нато
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Евросоюзу не хватает стратегического видения, Анкара ожидает от Брюсселя конкретных и значимых шагов по активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Турция по-прежнему привержена цели вступления в ЕС и продолжает проводить конструктивную политику, направленную на расширение сотрудничества и диалога во всех областях. Однако мы видим, что ЕС иногда не хватает стратегического видения, как это было недавно в случае с докладом Комиссии ЕС "Турция 2023". Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, показывают, что отношения между Турцией и ЕС имеют слишком большое стратегическое значение, чтобы сводить их к парадоксальным корыстным целям некоторых стран-членов. Мы ожидаем от ЕС конкретных и значимых шагов, направленных на активизацию нашего сотрудничества и процесса вступления в ЕС. Вес и роль Турции как субъекта стабильности и процветания в разгар региональных кризисов очевидны. Учет ЕС этой роли во всех своих стратегиях, включая процесс вступления, будет выгоден как нашей стране, так и ЕС", - сказал Фидан, выступая в понедельник на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910325304.html
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в мире, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, йенс столтенберг, генеральная ассамблея оон, нато, евросоюз
В мире, Турция, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Йенс Столтенберг, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Евросоюз
Турция обвинила ЕС в отсутствии стратегического видения

Фидан: Турция привержена цели вступления в ЕС и ждет от союза конкретных шагов

© AP Photo / Emrah GurelФлаг ЕС в Турции
Флаг ЕС в Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг ЕС в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Евросоюзу не хватает стратегического видения, Анкара ожидает от Брюсселя конкретных и значимых шагов по активизации процесса вступления Турции в ЕС, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган заявил о предвзятом отношении ЕС к Турции
18 ноября, 21:03
«
"Турция по-прежнему привержена цели вступления в ЕС и продолжает проводить конструктивную политику, направленную на расширение сотрудничества и диалога во всех областях. Однако мы видим, что ЕС иногда не хватает стратегического видения, как это было недавно в случае с докладом Комиссии ЕС "Турция 2023". Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, показывают, что отношения между Турцией и ЕС имеют слишком большое стратегическое значение, чтобы сводить их к парадоксальным корыстным целям некоторых стран-членов. Мы ожидаем от ЕС конкретных и значимых шагов, направленных на активизацию нашего сотрудничества и процесса вступления в ЕС. Вес и роль Турции как субъекта стабильности и процветания в разгар региональных кризисов очевидны. Учет ЕС этой роли во всех своих стратегиях, включая процесс вступления, будет выгоден как нашей стране, так и ЕС", - сказал Фидан, выступая в понедельник на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
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В миреТурцияШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданЙенс СтолтенбергГенеральная Ассамблея ООННАТОЕвросоюз
 
 
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