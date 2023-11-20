https://ria.ru/20231120/turklaster_khibiny-1910561401.html

ФосАгро инвестирует в туркластер "Хибины" свыше 1,5 миллиарда рублей

ФосАгро инвестирует в туркластер "Хибины" свыше 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.11.2023

ФосАгро инвестирует в туркластер "Хибины" свыше 1,5 миллиарда рублей

Объем инвестиций Группы "ФосАгро" в социальный инвестпроект развития горно-туристического кластера "Хибины", в том числе горнолыжного курорта "Большой Вудъявр", РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:51

2023-11-20T13:51

2023-11-20T13:51

мурманская область

мурманская область

фосагро

инвестиции

хибины (национальный парк)

туризм

кировск

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций Группы "ФосАгро" в социальный инвестпроект развития горно-туристического кластера "Хибины", в том числе горнолыжного курорта "Большой Вудъявр", только в 2023 году превысит 1,5 миллиарда рублей, сообщает компания. При этом общий объем средств, которые компания вложила в уже реализованные проекты развития кластера, превысил 6 миллиардов рублей. На минувшей неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе рабочего визита в Мурманскую область вместе с губернатором региона Андреем Чибисом посетили горно-туристический кластер "Хибины", расположенный в Кировске, и высоко оценили инфраструктуру курорта "Большой Вудъявр". Как сообщил журналистам Решетников, регион "нашел новую отрасль специализации и находится в топе по росту турпотока, здесь уникальные туристические продукты". "Это точка на туристической карте страны, точка, которая растет, и важно, чтобы росла и дальше. И все возможности есть", - резюмировал он. В свою очередь, глава Мурманской области напомнил, что всего в инвестпортфеле региона 74 проекта в сфере туризма с общим объемом инвестиций 56 миллиардов рублей. Среди самых крупных – совместный с "ФосАгро" горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который первым открылся в этом году в стране и уже активно принимает гостей. Как сообщается на сайте правительства региона, Чибис отметил, что развитие курорта "Большой Вудъявр" идет на принципах государственно-частного партнерства и поблагодарил за поддержку федеральное правительство и главу Минэкономразвития. Так, благодаря федеральной поддержке введена в эксплуатацию система искусственного оснежения горнолыжных трасс. Как указали в "ФосАгро", в сезоне 2023-2024 годов инфраструктуру курорта дополнят подвесная пассажирская канатная дорога на Южном склоне горы Айкуайвенчорр с пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час и бугельная канатная дорога с двухместными буксировочными устройствами на Северном склоне горы Айкуайвенчорр. Ее пропускная способность составит 1200 человек в час. "Приступая к реализации социального инвестиционного проекта развития горно-туристического кластера "Хибины", компания "ФосАгро" ставила перед собой цель не только создать комфортные условия для отдыха работников и членов семей нашего горнодобывающего предприятия, но и обеспечить условия для развития индустрии гостеприимства в городе в целом. Для этого у Кировска есть все: удивительная природа, уникальные погодные условия и продолжительная зима. Сегодня мы видим, как наши усилия, совместные с региональными и федеральными органами власти, конвертировали эти естественные преимущества города в стремительно растущий туристический поток, новые малые предприятия и рабочие места, а также в дополнительные доходы бюджета города и региона", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. Он отметил, что это удалось, в том числе, благодаря участию компании в государственных программах, защищающих и стимулирующих инвестиции в Арктике. Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" был открыт 15 марта 2002 года. За сезон 2022-2023 годов его посетили более 335 тысяч гостей - на 25% больше, чем в предыдущем сезоне. Средняя посещаемость "Большого Вудъявра" составляет более 1,5 тысячи гостей в день, пиковая достигает 5,5 тысяч гостей в день.

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мурманская область, фосагро, инвестиции, хибины (национальный парк), туризм, кировск