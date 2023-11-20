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В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:00 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/trotuary-1910528956.html
В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту
В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту - РИА Новости, 20.11.2023
В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту
Специалисты "Мосавтодора" обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Московской области в рамках нацпроекта... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:00
2023-11-20T12:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мосавтодор
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса. Работы провели в девяти городских округах. Так, в Озерах новый тротуар построили на улице Ленина, обеспечив безопасный и комфортный подход ко Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу Арбат, парку "Сосновый бор" и памятнику техники. В Дмитрове работы провели на улице Кольцо, по которой можно пройти к Дмитровскому кремлю, а также соборам, церквям и музеям рядом с ним. В Раменском округе новый тротуар построили на Егорьевском шоссе на участке от села Гжель до села Новохаритоново — этот участок служит подходом к Успенской церкви, фарфоровому заводу, Гжельскому дому культуры и музейно-выставочному центру, говорится в сообщении. Также работы провели в Домодедове — в селе Калачево вблизи подворья Данилова монастыря и Знаменской церкви, в Подольске — в деревне Федюково рядом с Андреевской церковью и Домом культуры, в Одинцове — в деревне Митькино вблизи парка им. Толстого, усадьбы Крекшино и Крестовоздвиженского храма, а также в Воскресенске в микрорайоне Новлянский на улице Зелинского и в Зарайске на улице Московской, по которым можно пройти к центру этих городов и посетить церковь Иоанна Златоуста и Зарайский кремль.
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московская область (подмосковье), мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мосавтодор

В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУкладка асфальта
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Укладка асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Работы провели в девяти городских округах. Так, в Озерах новый тротуар построили на улице Ленина, обеспечив безопасный и комфортный подход ко Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу Арбат, парку "Сосновый бор" и памятнику техники.
В Дмитрове работы провели на улице Кольцо, по которой можно пройти к Дмитровскому кремлю, а также соборам, церквям и музеям рядом с ним. В Раменском округе новый тротуар построили на Егорьевском шоссе на участке от села Гжель до села Новохаритоново — этот участок служит подходом к Успенской церкви, фарфоровому заводу, Гжельскому дому культуры и музейно-выставочному центру, говорится в сообщении.
Также работы провели в Домодедове — в селе Калачево вблизи подворья Данилова монастыря и Знаменской церкви, в Подольске — в деревне Федюково рядом с Андреевской церковью и Домом культуры, в Одинцове — в деревне Митькино вблизи парка им. Толстого, усадьбы Крекшино и Крестовоздвиженского храма, а также в Воскресенске в микрорайоне Новлянский на улице Зелинского и в Зарайске на улице Московской, по которым можно пройти к центру этих городов и посетить церковь Иоанна Златоуста и Зарайский кремль.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мосавтодор
 
 
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