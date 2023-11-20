https://ria.ru/20231120/trotuary-1910528956.html

В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту

В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту - РИА Новости, 20.11.2023

В Подмосковье обустроили более 8,5 километра новых тротуаров по нацпроекту

Специалисты "Мосавтодора" обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Московской области в рамках нацпроекта... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:00

2023-11-20T12:00

2023-11-20T12:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мосавтодор

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обустроили свыше 8,5 километра новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса. Работы провели в девяти городских округах. Так, в Озерах новый тротуар построили на улице Ленина, обеспечив безопасный и комфортный подход ко Дворцу культуры, Краеведческому музею, скверу Арбат, парку "Сосновый бор" и памятнику техники. В Дмитрове работы провели на улице Кольцо, по которой можно пройти к Дмитровскому кремлю, а также соборам, церквям и музеям рядом с ним. В Раменском округе новый тротуар построили на Егорьевском шоссе на участке от села Гжель до села Новохаритоново — этот участок служит подходом к Успенской церкви, фарфоровому заводу, Гжельскому дому культуры и музейно-выставочному центру, говорится в сообщении. Также работы провели в Домодедове — в селе Калачево вблизи подворья Данилова монастыря и Знаменской церкви, в Подольске — в деревне Федюково рядом с Андреевской церковью и Домом культуры, в Одинцове — в деревне Митькино вблизи парка им. Толстого, усадьбы Крекшино и Крестовоздвиженского храма, а также в Воскресенске в микрорайоне Новлянский на улице Зелинского и в Зарайске на улице Московской, по которым можно пройти к центру этих городов и посетить церковь Иоанна Златоуста и Зарайский кремль.

https://ria.ru/20231117/remont-1910154276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), мосавтодор