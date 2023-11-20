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В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе - РИА Новости, 20.11.2023
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14:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/transport-1910578903.html
В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе
В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе - РИА Новости, 20.11.2023
В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе
Движение временно ограничили для всех транспортных средств на участке федеральной дороги Р-229 в Самарской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:58
2023-11-20T14:58
самарская область
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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Движение временно ограничили для всех транспортных средств на участке федеральной дороги Р-229 в Самарской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале. "Поволжуправтодор" информирует о том, что с 13.30 часов (12.30 мск) 20 ноября 2023 года в Самарской области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках: км 111+960 – км 165+612 автомобильной‌ дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - говорится в сообщении ведомства. Причиной ограничения стали сильный снег, метель и плохая видимость. Предполагается, что движение откроется в 17.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжения неблагоприятных погодных явлений. Ранее из-за непогоды в регионе также ввели ограничения для грузовиков и маршрутного транспорта на участке федеральной дороги М-5 "Урал". Речь идет об участке с 889-го километра по 944,5-й километр. В понедельник "Приволжское УГМС" сообщило, что 21 ноября объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного мокрого снега, гололеда, ледяного дождя и порывистого ветра, которые ожидаются местами в Самарской области. Ночью может пройти метель с видимостью 1-2 километра.
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самарская область, гибдд мвд рф, энгельс, общество
Самарская область, ГИБДД МВД РФ, Энгельс, Общество
В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе

Под Самарой ограничили движение на федеральной трассе для всего транспорта

© РИА Новости / Котляренко ОлегСильный снегопад
Сильный снегопад - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Котляренко Олег
Сильный снегопад . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Движение временно ограничили для всех транспортных средств на участке федеральной дороги Р-229 в Самарской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале.
«
"Поволжуправтодор" информирует о том, что с 13.30 часов (12.30 мск) 20 ноября 2023 года в Самарской области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках: км 111+960 – км 165+612 автомобильной‌ дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - говорится в сообщении ведомства.
Причиной ограничения стали сильный снег, метель и плохая видимость. Предполагается, что движение откроется в 17.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжения неблагоприятных погодных явлений.
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14:27
Ранее из-за непогоды в регионе также ввели ограничения для грузовиков и маршрутного транспорта на участке федеральной дороги М-5 "Урал". Речь идет об участке с 889-го километра по 944,5-й километр.
В понедельник "Приволжское УГМС" сообщило, что 21 ноября объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного мокрого снега, гололеда, ледяного дождя и порывистого ветра, которые ожидаются местами в Самарской области. Ночью может пройти метель с видимостью 1-2 километра.
 
Самарская областьГИБДД МВД РФЭнгельсОбщество
 
 
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