https://ria.ru/20231120/transport-1910578903.html

В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе

В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе - РИА Новости, 20.11.2023

В Самарской области ограничили движение на федеральной трассе

Движение временно ограничили для всех транспортных средств на участке федеральной дороги Р-229 в Самарской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:58

2023-11-20T14:58

2023-11-20T14:58

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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Движение временно ограничили для всех транспортных средств на участке федеральной дороги Р-229 в Самарской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале. "Поволжуправтодор" информирует о том, что с 13.30 часов (12.30 мск) 20 ноября 2023 года в Самарской области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках: км 111+960 – км 165+612 автомобильной‌ дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - говорится в сообщении ведомства. Причиной ограничения стали сильный снег, метель и плохая видимость. Предполагается, что движение откроется в 17.00 мск, при этом время может измениться из-за продолжения неблагоприятных погодных явлений. Ранее из-за непогоды в регионе также ввели ограничения для грузовиков и маршрутного транспорта на участке федеральной дороги М-5 "Урал". Речь идет об участке с 889-го километра по 944,5-й километр. В понедельник "Приволжское УГМС" сообщило, что 21 ноября объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного мокрого снега, гололеда, ледяного дождя и порывистого ветра, которые ожидаются местами в Самарской области. Ночью может пройти метель с видимостью 1-2 километра.

https://radiosputnik.ru/20231120/trassa-1910569725.html

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самарская область, гибдд мвд рф, энгельс, общество