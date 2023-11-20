https://ria.ru/20231120/tovarooborot-1910558606.html

Белоусов спрогнозировал увеличение товарооборота России и Китая

Белоусов спрогнозировал увеличение товарооборота России и Китая - РИА Новости, 20.11.2023

Белоусов спрогнозировал увеличение товарооборота России и Китая

Объем торговли России и Китая в этом году увеличился на треть и преодолеет планку в 200 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:44

2023-11-20T13:44

2023-11-20T17:12

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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Объем торговли России и Китая в этом году увеличился на треть и преодолеет планку в 200 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.По данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил почти 176,4 миллиарда долларов. "Китай - наш ключевой партнер в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. Заметен прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами", - сказал Белоусов, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству."По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в двести миллиардов долларов, достичь которую планировалось только в 2024 году", - добавил первый вице-премьер.

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россия, китай, андрей белоусов, экономика, в мире