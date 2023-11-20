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Удмуртский Дед Мороз встретился с гостями стенда региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
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Удмуртская Республика
 
13:15 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tol_babay-1910551203.html
Удмуртский Дед Мороз встретился с гостями стенда региона на форуме "Россия"
Удмуртский Дед Мороз встретился с гостями стенда региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
Удмуртский Дед Мороз встретился с гостями стенда региона на форуме "Россия"
Удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай посетил стенд региона на выставке-форуме "Россия" и сфотографировался с гостями, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:15
2023-11-20T13:15
удмуртская республика
выставка-форум "россия"
удмуртская республика (удмуртия)
дед мороз
александр бречалов
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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай посетил стенд региона на выставке-форуме "Россия" и сфотографировался с гостями, сообщили в пресс-службе главы республики. Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика представила такие знаковые для региона объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать знаменитые удмуртские перепечи. "В день рождения российского Деда Мороза удмуртский Тол Бабай посетил выставку-форум "Россия" в Москве. Он специально приехал на стенд "Мы из Удмуртии", чтобы встретиться с гостями, сфотографироваться с ними. Каждый желающий мог загадать желание и отправить письмо с мечтой в его резиденцию в Шаркане", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди первых гостей были жители Москвы и Московской области, Татарстана, Калининградской области, Алтайского края. "Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд "Мы из Удмуртии", встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями", - приводятся слова удмуртского Деда Мороза. В пресс-службе рассказали, что на форуме "Россия" открылась выставка "Елки России", где представлены елки всех регионов страны. "Елку Удмуртской Республики можно найти слева от павильона "Достижения России" на главной аллее. Уже скоро елку украсят игрушками, которые продемонстрируют мифологию народов республики, археологические мотивы и символы благополучия и процветания, часть их сделана руками удмуртских умельцев. После зимы елки 89 регионов планируют высадить в парке на ВДНХ", - добавили в пресс-службе. Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября по поручению президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля 2024 года, добавили удмуртские власти. "Самое масштабное представление Удмуртии пройдет 5 декабря в День региона. Гостей ждет насыщенная культурная и деловая программа. Например, представление инвестиционного потенциала республики и презентация туристического календаря. Также посетители получат открытки и куклы-закрутки, которые были сделаны специально для выставки-форума "Россия" инклюзивными мастерскими "Да! Могу!", создателем которых выступает ассоциация родителей детей инвалидов Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона.
https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html
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выставка-форум "россия", удмуртская республика (удмуртия), дед мороз, александр бречалов
Удмуртская Республика, Выставка-форум "Россия", Удмуртская Республика (Удмуртия), Дед Мороз, Александр Бречалов

Удмуртский Дед Мороз встретился с гостями стенда региона на форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУдмуртский Дед Мороз Тол Бабай на Международной выставке-форуме "Россия"
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай на Международной выставке-форуме "Россия"
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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай посетил стенд региона на выставке-форуме "Россия" и сфотографировался с гостями, сообщили в пресс-службе главы республики.
Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика представила такие знаковые для региона объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать знаменитые удмуртские перепечи.
"В день рождения российского Деда Мороза удмуртский Тол Бабай посетил выставку-форум "Россия" в Москве. Он специально приехал на стенд "Мы из Удмуртии", чтобы встретиться с гостями, сфотографироваться с ними. Каждый желающий мог загадать желание и отправить письмо с мечтой в его резиденцию в Шаркане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди первых гостей были жители Москвы и Московской области, Татарстана, Калининградской области, Алтайского края.
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"Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд "Мы из Удмуртии", встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями", - приводятся слова удмуртского Деда Мороза.
В пресс-службе рассказали, что на форуме "Россия" открылась выставка "Елки России", где представлены елки всех регионов страны.
"Елку Удмуртской Республики можно найти слева от павильона "Достижения России" на главной аллее. Уже скоро елку украсят игрушками, которые продемонстрируют мифологию народов республики, археологические мотивы и символы благополучия и процветания, часть их сделана руками удмуртских умельцев. После зимы елки 89 регионов планируют высадить в парке на ВДНХ", - добавили в пресс-службе.
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября по поручению президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля 2024 года, добавили удмуртские власти.
"Самое масштабное представление Удмуртии пройдет 5 декабря в День региона. Гостей ждет насыщенная культурная и деловая программа. Например, представление инвестиционного потенциала республики и презентация туристического календаря. Также посетители получат открытки и куклы-закрутки, которые были сделаны специально для выставки-форума "Россия" инклюзивными мастерскими "Да! Могу!", создателем которых выступает ассоциация родителей детей инвалидов Удмуртии", - рассказали в пресс-службе главы региона.
 
Удмуртская РеспубликаВыставка-форум "Россия"Удмуртская Республика (Удмуртия)Дед МорозАлександр Бречалов
 
 
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