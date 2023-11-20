https://ria.ru/20231120/tigr-1910522063.html

"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву

"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву - РИА Новости, 20.11.2023

"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву

Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:36

2023-11-20T11:36

2023-11-20T11:36

пресс-релизы

аэрофлот

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МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву. Полосатый пассажир отлично перенес полет в багажном отсеке на регулярном рейсе SU1781 и теперь поселится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Авиапутешествие дикой кошки с Дальнего Востока в столицу состоялось по инициативе Центра "Амурский тигр". Взрослого самца амурского тигра отловили 30 января 2023 года в окрестностях поселка городского типа Вяземский Хабаровского края. Осмотр показал, что у пятилетнего хищника серьезное повреждение передней левой лапы, которое он, вероятно, получил в браконьерской петле. Травма признана неоперабельной, тигр редко опирается на пострадавшую конечность, а при опоре хромает. Специалисты приняли коллегиальное решение, что к самостоятельной жизни в условиях дикой природы самец не готов. Он станет участником международной программы по сохранению популяции амурского тигра, которую курирует Московский зоопарк. Аэрофлот тесно сотрудничает с Центром "Амурский тигр", активно участвуя в сохранении редкого вида кошачьих. В августе прошлого года авиакомпания совместно с Центром бесплатно доставила из Приморья в Москву амурскую тигрицу Амуру, которая теперь находится под опекой "Аэрофлота". Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы в рамках реализации Политики в области устойчивого развития и тем самым акцентирует внимание общественности на проблемах исчезающих и редких видов животных. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы, аэрофлот