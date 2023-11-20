"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву
© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramКраснокнижного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Краснокнижного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву.
Полосатый пассажир отлично перенес полет в багажном отсеке на регулярном рейсе SU1781 и теперь поселится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
Авиапутешествие дикой кошки с Дальнего Востока в столицу состоялось по инициативе Центра "Амурский тигр". Взрослого самца амурского тигра отловили 30 января 2023 года в окрестностях поселка городского типа Вяземский Хабаровского края. Осмотр показал, что у пятилетнего хищника серьезное повреждение передней левой лапы, которое он, вероятно, получил в браконьерской петле. Травма признана неоперабельной, тигр редко опирается на пострадавшую конечность, а при опоре хромает. Специалисты приняли коллегиальное решение, что к самостоятельной жизни в условиях дикой природы самец не готов. Он станет участником международной программы по сохранению популяции амурского тигра, которую курирует Московский зоопарк.
Аэрофлот тесно сотрудничает с Центром "Амурский тигр", активно участвуя в сохранении редкого вида кошачьих. В августе прошлого года авиакомпания совместно с Центром бесплатно доставила из Приморья в Москву амурскую тигрицу Амуру, которая теперь находится под опекой "Аэрофлота". Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы в рамках реализации Политики в области устойчивого развития и тем самым акцентирует внимание общественности на проблемах исчезающих и редких видов животных.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.