Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:36 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tigr-1910522063.html
"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву
"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву - РИА Новости, 20.11.2023
"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву
Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:36
2023-11-20T11:36
пресс-релизы
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910519555_17:0:2501:1397_1920x0_80_0_0_36779104bca36b4db1970104358c4c0d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву. Полосатый пассажир отлично перенес полет в багажном отсеке на регулярном рейсе SU1781 и теперь поселится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Авиапутешествие дикой кошки с Дальнего Востока в столицу состоялось по инициативе Центра "Амурский тигр". Взрослого самца амурского тигра отловили 30 января 2023 года в окрестностях поселка городского типа Вяземский Хабаровского края. Осмотр показал, что у пятилетнего хищника серьезное повреждение передней левой лапы, которое он, вероятно, получил в браконьерской петле. Травма признана неоперабельной, тигр редко опирается на пострадавшую конечность, а при опоре хромает. Специалисты приняли коллегиальное решение, что к самостоятельной жизни в условиях дикой природы самец не готов. Он станет участником международной программы по сохранению популяции амурского тигра, которую курирует Московский зоопарк. Аэрофлот тесно сотрудничает с Центром "Амурский тигр", активно участвуя в сохранении редкого вида кошачьих. В августе прошлого года авиакомпания совместно с Центром бесплатно доставила из Приморья в Москву амурскую тигрицу Амуру, которая теперь находится под опекой "Аэрофлота". Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы в рамках реализации Политики в области устойчивого развития и тем самым акцентирует внимание общественности на проблемах исчезающих и редких видов животных. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910519555_638:0:2501:1397_1920x0_80_0_0_04a0bcb90522ed61d88da896b53e4d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы, аэрофлот
Пресс-релизы, Аэрофлот

"Аэрофлот" бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока в Москву

© Фото : Центр "Амурский тигр"/TelegramКраснокнижного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Краснокнижного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Центр "Амурский тигр"/Telegram
Краснокнижного амурского тигра доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" бесплатно доставила пострадавшего от браконьеров амурского тигра из Владивостока в Москву.
Полосатый пассажир отлично перенес полет в багажном отсеке на регулярном рейсе SU1781 и теперь поселится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
Авиапутешествие дикой кошки с Дальнего Востока в столицу состоялось по инициативе Центра "Амурский тигр". Взрослого самца амурского тигра отловили 30 января 2023 года в окрестностях поселка городского типа Вяземский Хабаровского края. Осмотр показал, что у пятилетнего хищника серьезное повреждение передней левой лапы, которое он, вероятно, получил в браконьерской петле. Травма признана неоперабельной, тигр редко опирается на пострадавшую конечность, а при опоре хромает. Специалисты приняли коллегиальное решение, что к самостоятельной жизни в условиях дикой природы самец не готов. Он станет участником международной программы по сохранению популяции амурского тигра, которую курирует Московский зоопарк.
Аэрофлот тесно сотрудничает с Центром "Амурский тигр", активно участвуя в сохранении редкого вида кошачьих. В августе прошлого года авиакомпания совместно с Центром бесплатно доставила из Приморья в Москву амурскую тигрицу Амуру, которая теперь находится под опекой "Аэрофлота". Авиаперевозчик вносит вклад в сохранение дикой природы в рамках реализации Политики в области устойчивого развития и тем самым акцентирует внимание общественности на проблемах исчезающих и редких видов животных.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизыАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала