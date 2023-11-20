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Амурского тигра передали в Московский зоопарк - РИА Новости, 20.11.2023
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09:46 20.11.2023 (обновлено: 10:01 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tigr-1910499442.html
Амурского тигра передали в Московский зоопарк
Амурского тигра передали в Московский зоопарк - РИА Новости, 20.11.2023
Амурского тигра передали в Московский зоопарк
Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию, из-за старой травмы лапы хищник не может самостоятельно добывать себе пищу, сообщил руководитель... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:46
2023-11-20T10:01
общество
хабаровский край
москва
вяземский
светлана акулова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию, из-за старой травмы лапы хищник не может самостоятельно добывать себе пищу, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми. Сотрудники выполнят комплекс ветеринарных процедур, при необходимости сделают операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между животным и людьми, которые за ним ухаживают", — сказал Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении рассказали, что хищника нашли в январе этого года в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края, он нападал на собак и представлял опасность для людей. Сначала тигра поместили в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где он пробыл до июня, а затем перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветврачи зафиксировали у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Такую травму зверь мог получить из-за попадания в браконьерскую петлю. В сообщении также рассказали, что специалисты признали перелом неоперабельным, надежда была на то, что самец восстановит работоспособность конечности во время охоты. Его поместили в просторный вольер. Длительная охота на большой площади должна была помочь хищнику восстановить подвижность лапы и избавиться от лишнего веса. За три с лишним месяца тигр пришел в норму, но подвижность лапы так и не восстановилась. "Ветеринары пришли к выводу, что хищник не сможет жить в дикой природе, и обратились в Росприроднадзор с просьбой поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. Представители службы согласились с их доводами и рекомендовали передать животное в Московский зоопарк", - говорится к сообщении. Уточняется, что хищника транспортировали с Дальнего Востока рейсом одной из российских авиакомпаний. В первой половине ноября он прибыл в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам специалистов, тигр постепенно осваивается, но пока ведет себя недоверчиво. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что у специалистов зоопарка очень большой опыт в реабилитации хищников, которые в природе оказались в сложной ситуации, в том числе и тигров. "Так, в 2022 году в центр воспроизводства редких видов животных привезли молодую тигрицу Амуру. Раненую хищницу обнаружили на берегу реки Синегорки в Приморье. У животного из-за травмы была повреждена челюсть, поэтому отпустить ее обратно на волю не представлялось возможным. Ветеринары сделали тигрице несколько операций. Сейчас она чувствует себя хорошо, зоологи планируют включить ее в программу по размножению", - напомнила Акулова.
https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html
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общество, хабаровский край, москва, вяземский, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Хабаровский край, Москва, Вяземский, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Амурского тигра передали в Московский зоопарк

Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию, из-за старой травмы лапы хищник не может самостоятельно добывать себе пищу, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«
"В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми. Сотрудники выполнят комплекс ветеринарных процедур, при необходимости сделают операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между животным и людьми, которые за ним ухаживают", — сказал Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении рассказали, что хищника нашли в январе этого года в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края, он нападал на собак и представлял опасность для людей. Сначала тигра поместили в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где он пробыл до июня, а затем перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветврачи зафиксировали у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Такую травму зверь мог получить из-за попадания в браконьерскую петлю.
В сообщении также рассказали, что специалисты признали перелом неоперабельным, надежда была на то, что самец восстановит работоспособность конечности во время охоты. Его поместили в просторный вольер. Длительная охота на большой площади должна была помочь хищнику восстановить подвижность лапы и избавиться от лишнего веса. За три с лишним месяца тигр пришел в норму, но подвижность лапы так и не восстановилась.
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"Ветеринары пришли к выводу, что хищник не сможет жить в дикой природе, и обратились в Росприроднадзор с просьбой поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. Представители службы согласились с их доводами и рекомендовали передать животное в Московский зоопарк", - говорится к сообщении.
Уточняется, что хищника транспортировали с Дальнего Востока рейсом одной из российских авиакомпаний. В первой половине ноября он прибыл в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам специалистов, тигр постепенно осваивается, но пока ведет себя недоверчиво.
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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что у специалистов зоопарка очень большой опыт в реабилитации хищников, которые в природе оказались в сложной ситуации, в том числе и тигров.
"Так, в 2022 году в центр воспроизводства редких видов животных привезли молодую тигрицу Амуру. Раненую хищницу обнаружили на берегу реки Синегорки в Приморье. У животного из-за травмы была повреждена челюсть, поэтому отпустить ее обратно на волю не представлялось возможным. Ветеринары сделали тигрице несколько операций. Сейчас она чувствует себя хорошо, зоологи планируют включить ее в программу по размножению", - напомнила Акулова.
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ОбществоХабаровский крайМоскваВяземскийСветлана АкуловаМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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