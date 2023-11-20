https://ria.ru/20231120/tigr-1910499442.html

Амурского тигра передали в Московский зоопарк

Амурского тигра передали в Московский зоопарк - РИА Новости, 20.11.2023

Амурского тигра передали в Московский зоопарк

Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию, из-за старой травмы лапы хищник не может самостоятельно добывать себе пищу, сообщил руководитель... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:46

2023-11-20T09:46

2023-11-20T10:01

общество

хабаровский край

москва

вяземский

светлана акулова

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Амурского тигра передали в Московский зоопарк на реабилитацию, из-за старой травмы лапы хищник не может самостоятельно добывать себе пищу, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "В Московском зоопарке созданы прекрасные условия для реабилитации животных, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации. А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми. Сотрудники выполнят комплекс ветеринарных процедур, при необходимости сделают операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между животным и людьми, которые за ним ухаживают", — сказал Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении рассказали, что хищника нашли в январе этого года в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края, он нападал на собак и представлял опасность для людей. Сначала тигра поместили в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где он пробыл до июня, а затем перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветврачи зафиксировали у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Такую травму зверь мог получить из-за попадания в браконьерскую петлю. В сообщении также рассказали, что специалисты признали перелом неоперабельным, надежда была на то, что самец восстановит работоспособность конечности во время охоты. Его поместили в просторный вольер. Длительная охота на большой площади должна была помочь хищнику восстановить подвижность лапы и избавиться от лишнего веса. За три с лишним месяца тигр пришел в норму, но подвижность лапы так и не восстановилась. "Ветеринары пришли к выводу, что хищник не сможет жить в дикой природе, и обратились в Росприроднадзор с просьбой поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. Представители службы согласились с их доводами и рекомендовали передать животное в Московский зоопарк", - говорится к сообщении. Уточняется, что хищника транспортировали с Дальнего Востока рейсом одной из российских авиакомпаний. В первой половине ноября он прибыл в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам специалистов, тигр постепенно осваивается, но пока ведет себя недоверчиво. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что у специалистов зоопарка очень большой опыт в реабилитации хищников, которые в природе оказались в сложной ситуации, в том числе и тигров. "Так, в 2022 году в центр воспроизводства редких видов животных привезли молодую тигрицу Амуру. Раненую хищницу обнаружили на берегу реки Синегорки в Приморье. У животного из-за травмы была повреждена челюсть, поэтому отпустить ее обратно на волю не представлялось возможным. Ветеринары сделали тигрице несколько операций. Сейчас она чувствует себя хорошо, зоологи планируют включить ее в программу по размножению", - напомнила Акулова.

https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html

https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html

https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

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общество, хабаровский край, москва, вяземский, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)