https://ria.ru/20231120/suzogruz-1910503194.html
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза - РИА Новости, 20.11.2023
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза
Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:09
2023-11-20T10:09
2023-11-20T11:29
турция
в мире
измир
темрюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X."Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся", — говорится в публикации ведомства.Как заявил ранее министр внутренних дел республики Али Ерликая, сухогруз Kafkametler под флагом Турции вышел из российского порта Темрюк в порт Алиага в провинции Измир с 1542 тоннами ферросилиция на борту. Судно затонуло после шторма в турецком регионе Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа. Капитан сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли.Ерликая отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не превышала 25 метров.По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, в общей сложности спасателям удалось эвакуировать 25 человек.Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли.На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний, уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 — желтый.Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.
https://ria.ru/20231117/stambul-1910110159.html
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908043337.html
турция
измир
темрюк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, измир, темрюк
Турция, В мире, Измир, Темрюк
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза
Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего у берегов Турции сухогруза
СТАМБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X.
"Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся", — говорится в публикации ведомства.
В Стамбуле синоптики объявили оранжевый уровень угрозы
Как заявил ранее министр внутренних дел республики Али Ерликая, сухогруз Kafkametler под флагом Турции вышел из российского порта Темрюк в порт Алиага в провинции Измир с 1542 тоннами ферросилиция на борту. Судно затонуло после шторма в турецком регионе Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа. Капитан сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли.
Ерликая отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не превышала 25 метров.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, в общей сложности спасателям удалось эвакуировать 25 человек.
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5
Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли.
На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний, уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 — желтый.
Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.