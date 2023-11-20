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В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза - РИА Новости, 20.11.2023
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10:09 20.11.2023 (обновлено: 11:29 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/suzogruz-1910503194.html
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза - РИА Новости, 20.11.2023
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза
Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:09
2023-11-20T11:29
турция
в мире
измир
темрюк
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СТАМБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X."Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся", — говорится в публикации ведомства.Как заявил ранее министр внутренних дел республики Али Ерликая, сухогруз Kafkametler под флагом Турции вышел из российского порта Темрюк в порт Алиага в провинции Измир с 1542 тоннами ферросилиция на борту. Судно затонуло после шторма в турецком регионе Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа. Капитан сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли.Ерликая отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не превышала 25 метров.По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, в общей сложности спасателям удалось эвакуировать 25 человек.Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли.На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний, уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 — желтый.Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.
https://ria.ru/20231117/stambul-1910110159.html
https://ria.ru/20231107/zemletryasenie-1908043337.html
турция
измир
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турция, в мире, измир, темрюк
Турция, В мире, Измир, Темрюк
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза

Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего у берегов Турции сухогруза

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 ноя — РИА Новости. Сотрудники спасательных служб нашли тело моряка с затонувшего у турецкого порта сухогруза Kafkametler, об этом сообщило Управление мореходства в соцсети X.
"Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся", — говорится в публикации ведомства.
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Как заявил ранее министр внутренних дел республики Али Ерликая, сухогруз Kafkametler под флагом Турции вышел из российского порта Темрюк в порт Алиага в провинции Измир с 1542 тоннами ферросилиция на борту. Судно затонуло после шторма в турецком регионе Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа. Капитан сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли.
Ерликая отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не превышала 25 метров.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, в общей сложности спасателям удалось эвакуировать 25 человек.
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Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли.
На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний, уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 — желтый.
Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.
 
ТурцияВ миреИзмирТемрюк
 
 
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