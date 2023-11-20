https://ria.ru/20231120/sudno-1910474582.html

СМИ: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы

СМИ: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы

Экипаж захваченного йеменской группировкой "Ансар Алла" (хуситы) судна Galaxy Leader, принадлежащего британской компании, состоит из 25 граждан Болгарии,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:55

2023-11-20T02:55

2023-11-20T05:45

в мире

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экипаж захваченного йеменской группировкой "Ансар Алла" (хуситы) судна Galaxy Leader, принадлежащего британской компании, состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, а оператором судна является японская компания Nippon Yusen, передает агентство Киодо со ссылкой на компанию-оператора судна.Издание отмечает, что токийская компания Nippon Yusen KK, более известная как NYK Line, уведомила министерство транспорта Японии о захвате грузового судна, которым она управляла."В Nippon Yusen заявили, что компания эксплуатировала корабль Galaxy Leader как автоперевозчик. Двадцать пять членов экипажа были из Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии", - сообщает агентство. Ранее арабские СМИ сообщили, что в воскресенье бойцам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" удалось задержать в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader, которое ходит под флагом Багамских островов, но, предположительно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допрашивают.

https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html

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в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году