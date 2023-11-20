https://ria.ru/20231120/studenty-1910589613.html

"Они подходят": в ВСУ выступили с шокирующим заявлением об украинцах

"Они подходят": в ВСУ выступили с шокирующим заявлением об украинцах - РИА Новости, 20.11.2023

"Они подходят": в ВСУ выступили с шокирующим заявлением об украинцах

Украине необходимо начать мобилизацию молодых людей 18-20 лет, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на бойца ВСУ Петра Горбатенко. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:33

2023-11-20T15:33

2023-11-20T15:33

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине необходимо начать мобилизацию молодых людей 18-20 лет, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на бойца ВСУ Петра Горбатенко."Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят... Вопрос в подходе к подготовке", — заявил он.Горбатенко утверждает, что призывать 50-ти летних жителей Украины не имеет смысла, поскольку они неэффективны на поле боя и имеют множество хронических заболеваний.Ранее член комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин сообщил, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. В Сети регулярно выкладывают видео насильственной мобилизации украинцев. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231120/priznanie-1910503454.html

https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html

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в мире, украина, сергей рахманинов, страна.ua, вооруженные силы украины