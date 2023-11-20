https://ria.ru/20231120/solomin-1910562976.html

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 20.11.2023

Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:00

2023-11-20T14:00

2023-11-20T14:00

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юрий соломин

малый театр

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. "Юрию Мефодьевичу стало лучше", - сказала собеседница агентства. Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20231120/mitta-1910524587.html

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2023

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ссср, чита, юрий соломин, малый театр, общество