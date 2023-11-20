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Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 20.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:00 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/solomin-1910562976.html
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 20.11.2023
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:00
2023-11-20T14:00
культура
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юрий соломин
малый театр
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. "Юрию Мефодьевичу стало лучше", - сказала собеседница агентства. Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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ссср, чита, юрий соломин, малый театр, общество
Культура, СССР, Чита, Юрий Соломин, Малый театр, Общество
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра: Юрию Соломину стало лучше

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Юрий Соломин
 Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября.
«
"Юрию Мефодьевичу стало лучше", - сказала собеседница агентства.
Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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11:47
 
КультураСССРЧитаЮрий СоломинМалый театрОбщество
 
 
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