https://ria.ru/20231120/solomin-1910562976.html
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 20.11.2023
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:00
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народному артисту СССР, худруку Малого театра Юрию Соломину стало лучше, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. "Юрию Мефодьевичу стало лучше", - сказала собеседница агентства. Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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ссср, чита, юрий соломин, малый театр, общество
Культура, СССР, Чита, Юрий Соломин, Малый театр, Общество
Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра: Юрию Соломину стало лучше