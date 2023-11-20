https://ria.ru/20231120/sochi-1910502215.html
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду - РИА Новости, 20.11.2023
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду
Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:48
2023-11-20T11:48
2023-11-20T11:48
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
аэропорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. Ранее городские власти предупреждали, что на курорте пройдут сильные ливни, грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, дожди шли ночью, осадки не прекратились и утром. Аэропорт Сочи работает, исходя из погодных условий. "Да, по фактической погоде. Нет никаких задержек (рейсов - ред.)", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20231113/sochi-1909193565.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Аэропорт
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду
Аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за дождей
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Ранее городские власти предупреждали, что на курорте пройдут сильные ливни, грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Как передает корреспондент РИА Новости, дожди шли ночью, осадки не прекратились и утром. Аэропорт Сочи работает, исходя из погодных условий.
"Да, по фактической погоде. Нет никаких задержек (рейсов - ред.)", – сказала собеседница агентства.
В Сочи закрыли большинство пляжей из-за шторма