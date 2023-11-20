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В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду - РИА Новости, 20.11.2023
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Туризм
 
11:48 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sochi-1910502215.html
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду - РИА Новости, 20.11.2023
В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду
Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:48
2023-11-20T11:48
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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. Ранее городские власти предупреждали, что на курорте пройдут сильные ливни, грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, дожди шли ночью, осадки не прекратились и утром. Аэропорт Сочи работает, исходя из погодных условий. "Да, по фактической погоде. Нет никаких задержек (рейсов - ред.)", – сказала собеседница агентства.
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В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за дождей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Ранее городские власти предупреждали, что на курорте пройдут сильные ливни, грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Как передает корреспондент РИА Новости, дожди шли ночью, осадки не прекратились и утром. Аэропорт Сочи работает, исходя из погодных условий.
"Да, по фактической погоде. Нет никаких задержек (рейсов - ред.)", – сказала собеседница агентства.
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