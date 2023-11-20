https://ria.ru/20231120/sochi-1910502215.html

В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду

В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду - РИА Новости, 20.11.2023

В Сочи рассказали, как работает аэропорт в непогоду

Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

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СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде на фоне проходящих ливней, задержек рейсов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта. Ранее городские власти предупреждали, что на курорте пройдут сильные ливни, грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, дожди шли ночью, осадки не прекратились и утром. Аэропорт Сочи работает, исходя из погодных условий. "Да, по фактической погоде. Нет никаких задержек (рейсов - ред.)", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20231113/sochi-1909193565.html

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