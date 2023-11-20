https://ria.ru/20231120/shtrafy-1910610199.html
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами - РИА Новости, 20.11.2023
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:21
2023-11-20T16:21
2023-11-20T17:42
происшествия
воронеж
осаго
peugeot 3008
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910634123_0:269:962:810_1920x0_80_0_0_a06d9410c0888f12e115544c81f610af.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. "Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", — говорится в пресс-релизе.Инспекторы составили протокол о нарушениях по административной статье за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке. Кроме того, в публикации Госавтоинспекции говорится о составлении "административного материала по части 2 статьи 12.38 КоАП", которая только находится на рассмотрении депутатов Госдумы. Полиция изъяла у нарушителя свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910634123_0:179:962:901_1920x0_80_0_0_443dde3d94927042821b2b9b377067de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, осаго, peugeot 3008
Происшествия, Воронеж, ОСАГО, Peugeot 3008
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами и без полиса ОСАГО
ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости.
Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram
.
"Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", — говорится в пресс-релизе.
Инспекторы составили протокол о нарушениях по административной статье за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.
Кроме того, в публикации Госавтоинспекции говорится о составлении "административного материала по части 2 статьи 12.38 КоАП", которая только находится на рассмотрении депутатов Госдумы.
Полиция изъяла у нарушителя свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки.
Правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяную езду на самокатах