https://ria.ru/20231120/shtrafy-1910610199.html

В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами - РИА Новости, 20.11.2023

В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:21

2023-11-20T16:21

2023-11-20T17:42

происшествия

воронеж

осаго

peugeot 3008

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ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. "Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", — говорится в пресс-релизе.Инспекторы составили протокол о нарушениях по административной статье за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке. Кроме того, в публикации Госавтоинспекции говорится о составлении "административного материала по части 2 статьи 12.38 КоАП", которая только находится на рассмотрении депутатов Госдумы. Полиция изъяла у нарушителя свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

воронеж

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, осаго, peugeot 3008