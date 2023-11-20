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В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами - РИА Новости, 20.11.2023
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16:21 20.11.2023 (обновлено: 17:42 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/shtrafy-1910610199.html
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами - РИА Новости, 20.11.2023
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:21
2023-11-20T17:42
происшествия
воронеж
осаго
peugeot 3008
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ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram. "Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", — говорится в пресс-релизе.Инспекторы составили протокол о нарушениях по административной статье за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке. Кроме того, в публикации Госавтоинспекции говорится о составлении "административного материала по части 2 статьи 12.38 КоАП", которая только находится на рассмотрении депутатов Госдумы. Полиция изъяла у нарушителя свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
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происшествия, воронеж, осаго, peugeot 3008
Происшествия, Воронеж, ОСАГО, Peugeot 3008
В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами и без полиса ОСАГО

© Фото : Госавтоинспекция Воронежской области/TelegramСотрудник ГИБДД у автомобиля, водитель которого имеет 264 неоплаченных штрафа
Сотрудник ГИБДД у автомобиля, водитель которого имеет 264 неоплаченных штрафа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Госавтоинспекция Воронежской области/Telegram
Сотрудник ГИБДД у автомобиля, водитель которого имеет 264 неоплаченных штрафа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Воронежские полицейские задержали водителя иномарки Peugeot 308, у которого накопилось 264 неоплаченных штрафа, сообщила госавтоинспекция по региону в Telegram.
"Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", — говорится в пресс-релизе.
Инспекторы составили протокол о нарушениях по административной статье за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.
Кроме того, в публикации Госавтоинспекции говорится о составлении "административного материала по части 2 статьи 12.38 КоАП", которая только находится на рассмотрении депутатов Госдумы.
Полиция изъяла у нарушителя свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки.
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ПроисшествияВоронежОСАГОPeugeot 3008
 
 
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