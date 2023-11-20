https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910617888.html

В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК

В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК - РИА Новости, 20.11.2023

В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК

Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:46

2023-11-20T16:46

2023-11-20T16:46

владимир зеленский

белоруссия

украина

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. Инициатором проекта постановления об утверждении решения Совета нацбезопансости и обороны Украины "о применении санкций к Российской Федерации и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере" является Владимир Зеленский. "Применить сроком на 50 лет такие секторальные специальные экономические санкции против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере… Запрет передачи резидентам и резидентами РФ и Белоруссии технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет осуществления резидентами РФ и Белоруссии действий по получению охранных документов, совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в дополнении к проекту постановления, опубликованном на сайте Рады. Также в документе предлагается прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии, касающихся товаров военного и двойного назначения.

https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html

белоруссия

украина

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владимир зеленский, белоруссия, украина, россия, в мире, санкции в отношении россии