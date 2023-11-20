https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910617888.html
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК - РИА Новости, 20.11.2023
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:46
2023-11-20T16:46
2023-11-20T16:46
владимир зеленский
белоруссия
украина
россия
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. Инициатором проекта постановления об утверждении решения Совета нацбезопансости и обороны Украины "о применении санкций к Российской Федерации и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере" является Владимир Зеленский. "Применить сроком на 50 лет такие секторальные специальные экономические санкции против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере… Запрет передачи резидентам и резидентами РФ и Белоруссии технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет осуществления резидентами РФ и Белоруссии действий по получению охранных документов, совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в дополнении к проекту постановления, опубликованном на сайте Рады. Также в документе предлагается прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии, касающихся товаров военного и двойного назначения.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, белоруссия, украина, россия, в мире, санкции в отношении россии
Владимир Зеленский, Белоруссия, Украина, Россия, В мире, Санкции в отношении России
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
В Раду внесли проект постановления о санкциях против Москвы и Минска в сфере ВПК