Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910617888.html
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК - РИА Новости, 20.11.2023
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:46
2023-11-20T16:46
владимир зеленский
белоруссия
украина
россия
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент. Инициатором проекта постановления об утверждении решения Совета нацбезопансости и обороны Украины "о применении санкций к Российской Федерации и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере" является Владимир Зеленский. "Применить сроком на 50 лет такие секторальные специальные экономические санкции против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере… Запрет передачи резидентам и резидентами РФ и Белоруссии технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет осуществления резидентами РФ и Белоруссии действий по получению охранных документов, совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в дополнении к проекту постановления, опубликованном на сайте Рады. Также в документе предлагается прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии, касающихся товаров военного и двойного назначения.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, белоруссия, украина, россия, в мире, санкции в отношении россии
Владимир Зеленский, Белоруссия, Украина, Россия, В мире, Санкции в отношении России
В Раду внесли проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК

В Раду внесли проект постановления о санкциях против Москвы и Минска в сфере ВПК

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проект постановления о введении санкций против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет внесен в понедельник в украинский парламент.
Инициатором проекта постановления об утверждении решения Совета нацбезопансости и обороны Украины "о применении санкций к Российской Федерации и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере" является Владимир Зеленский.
"Применить сроком на 50 лет такие секторальные специальные экономические санкции против РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере… Запрет передачи резидентам и резидентами РФ и Белоруссии технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет осуществления резидентами РФ и Белоруссии действий по получению охранных документов, совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", - говорится в дополнении к проекту постановления, опубликованном на сайте Рады.
Также в документе предлагается прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии, касающихся товаров военного и двойного назначения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают
18 ноября, 14:02
 
Владимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала