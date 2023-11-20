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В Кремле заявили, что Россия справилась с санкциями - РИА Новости, 20.11.2023
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12:27 20.11.2023 (обновлено: 12:34 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910537757.html
В Кремле заявили, что Россия справилась с санкциями
В Кремле заявили, что Россия справилась с санкциями - РИА Новости, 20.11.2023
В Кремле заявили, что Россия справилась с санкциями
Санкции против РФ выглядят как эффект бумеранга, страдают сами европейцы, а России удалось с ними справиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:27
2023-11-20T12:34
россия
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экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Санкции против РФ выглядят как эффект бумеранга, страдают сами европейцы, а России удалось с ними справиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее издание EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение черновой документ сообщало о том, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций ЕС затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг."Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать запрет Европы на поставку российский алмазов.
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
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россия, европа, экономика, в мире
Россия, Европа, Экономика, В мире
В Кремле заявили, что Россия справилась с санкциями

Песков: от антироссийских санкций страдают европейцы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Санкции против РФ выглядят как эффект бумеранга, страдают сами европейцы, а России удалось с ними справиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение черновой документ сообщало о том, что запрет на импорт алмазов из России в рамках готовящегося 12-го пакета санкций ЕС затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг.
"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать запрет Европы на поставку российский алмазов.
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