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Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца - РИА Новости, 20.11.2023
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12:03 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html
Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца
Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца - РИА Новости, 20.11.2023
Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его и тем самым "восстановить политический баланс в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:03
2023-11-20T12:03
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его и тем самым "восстановить политический баланс в стране". В понедельник в Тбилисском городском суде проходят два слушания по делам Саакашвили - о разгоне акции в 2007 году и о растрате государственных средств. Заключенный Саакашвили, который проходит лечение в Тбилисской клинике, подключился на заседании дистанционно путем видеосвязи. "Душой, конечно же, я чувствую себя более бодро, однако физически... врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии", - заявил Саакашвили, выступая дистанционно на заседании суда. Ранее с просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обратились парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
https://ria.ru/20230808/voyna-1888805957.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть его детям отца

Саакашвили на суде призвал президента Грузии вернуть детям отца и помиловать его

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его и тем самым "восстановить политический баланс в стране".
В понедельник в Тбилисском городском суде проходят два слушания по делам Саакашвили - о разгоне акции в 2007 году и о растрате государственных средств. Заключенный Саакашвили, который проходит лечение в Тбилисской клинике, подключился на заседании дистанционно путем видеосвязи.
Михаил Саакашвили жует галстук в эфире канала BBC
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"Душой, конечно же, я чувствую себя более бодро, однако физически... врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии", - заявил Саакашвили, выступая дистанционно на заседании суда.
Ранее с просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обратились парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
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