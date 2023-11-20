https://ria.ru/20231120/rozysk-1910549710.html

МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023

МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:09

2023-11-20T13:09

2023-11-20T13:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. "Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе розыска. Ранее российские следователи заочно предъявили Попко обвинение в зверствах в Донбассе. В СК РФ сообщали, что в результате его преступных действий в период с марта 2016 по август 2019 года получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

https://ria.ru/20231117/rozysk-1909983383.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)