https://ria.ru/20231120/rozysk-1910549710.html
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:09
2023-11-20T13:09
2023-11-20T13:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. "Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе розыска. Ранее российские следователи заочно предъявили Попко обвинение в зверствах в Донбассе. В СК РФ сообщали, что в результате его преступных действий в период с марта 2016 по август 2019 года получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.
https://ria.ru/20231117/rozysk-1909983383.html
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вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Попко