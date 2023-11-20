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МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/rozysk-1910549710.html
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:09
2023-11-20T13:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России. "Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе розыска. Ранее российские следователи заочно предъявили Попко обвинение в зверствах в Донбассе. В СК РФ сообщали, что в результате его преступных действий в период с марта 2016 по август 2019 года получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.
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вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Попко

© Міністерство оборони України Генерал-полковник ВСУ Сергей Попко
Генерал-полковник ВСУ Сергей Попко
© Міністерство оборони України
Генерал-полковник ВСУ Сергей Попко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко, следует из базы МВД России.
"Сергей Попко, 13.2.1961. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе розыска.
Ранее российские следователи заочно предъявили Попко обвинение в зверствах в Донбассе. В СК РФ сообщали, что в результате его преступных действий в период с марта 2016 по август 2019 года получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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