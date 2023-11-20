https://ria.ru/20231120/rokhindzha-1910527381.html

В Индонезию приплыли более 500 беженцев рохинджа, пишут СМИ

В Индонезию приплыли более 500 беженцев рохинджа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023

В Индонезию приплыли более 500 беженцев рохинджа, пишут СМИ

Более 500 беженцев рохинджа прибыли на запад Индонезии на трех лодках в воскресенье, сообщает портал Star. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:57

2023-11-20T11:57

2023-11-20T12:25

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индонезия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 500 беженцев рохинджа прибыли на запад Индонезии на трех лодках в воскресенье, сообщает портал Star. По его данным, это стало одним из крупнейших случаев прибытия рохинджа с 2017 года. Одна из лодок прибыла в район Биреуэн провинции Ачех с 256 людьми на борту, в то время как еще по меньшей мере 241 человек прибыл в район Пиди, а 36 человек - в Восточный Ачех. Хасан Басри, лидер рыбацкого сообщества Пиди, заявил, что местные жители не станут принимать рохинджа, так как беженцы "совершали преступления в этом районе в прошлом". "Причина нашего нежелания их принять заключается в том, что отношение и характер беженцев не соответствуют народу Ачеха. Их поведение вызывает большую тревогу, и это то, что нам действительно не нравится", - пояснил Басри. Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет. Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.

https://ria.ru/20170903/1501662820.html

https://ria.ru/20171011/1506612716.html

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в мире, мьянма, индонезия