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Патриарх Кирилл в свой день рождения собирается помолиться о Путине - РИА Новости, 20.11.2023
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Религия
 
19:49 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/putin-1910663999.html
Патриарх Кирилл в свой день рождения собирается помолиться о Путине
Патриарх Кирилл в свой день рождения собирается помолиться о Путине - РИА Новости, 20.11.2023
Патриарх Кирилл в свой день рождения собирается помолиться о Путине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что помолится о президенте РФ Владимире Путине в день своего рождения. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:49
2023-11-20T19:49
религия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что помолится о президенте РФ Владимире Путине в день своего рождения. "Радуюсь, видя умножение храмов и монастырей, радуюсь достижениям в сфере образования детей и молодежи, в области взаимоотношений Церкви и государства. Ведь если эти отношения складываются неблагоприятно, все силы Церкви уходят на борьбу, на преодоление скорбей, и не всегда остается время для того, чтобы делать необходимое для спасения паствы. А вот сегодня условия благоприятные, и я выражаю свою благодарность Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству, да и всем представителям власти и на общегосударственном уровне, и в областях и районах, потому что имею достаточно полную информацию о том, как в добром и многополезном взаимодействии светской власти и Церкви осуществляется сегодня много важных и добрых дел… Пусть Господь укрепляет веру в сердцах людей. Да хранит Господь Отечество наше от врагов внешних и внутренних, потому что и там, и там есть враги, и нечего это скрывать, так уж устроен род человеческий. Конечно, в этот день я также помолюсь о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, православном человеке, с которым осуществляется чрезвычайно полезный диалог", – сказал патриарх после благодарственного молебна в Александро-Невском скиту близ Переделкино. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году будущий патриарх поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989-2009 годах митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода. После кончины патриарха Алексия II Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
https://ria.ru/20231120/pozdravlenie-1910486389.html
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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, россия
Религия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Россия
Патриарх Кирилл в свой день рождения собирается помолиться о Путине

Патриарх Кирилл рассказал, что в день своего рождения помолится о Путине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что помолится о президенте РФ Владимире Путине в день своего рождения.
"Радуюсь, видя умножение храмов и монастырей, радуюсь достижениям в сфере образования детей и молодежи, в области взаимоотношений Церкви и государства. Ведь если эти отношения складываются неблагоприятно, все силы Церкви уходят на борьбу, на преодоление скорбей, и не всегда остается время для того, чтобы делать необходимое для спасения паствы. А вот сегодня условия благоприятные, и я выражаю свою благодарность Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству, да и всем представителям власти и на общегосударственном уровне, и в областях и районах, потому что имею достаточно полную информацию о том, как в добром и многополезном взаимодействии светской власти и Церкви осуществляется сегодня много важных и добрых дел…
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
07:34
Пусть Господь укрепляет веру в сердцах людей. Да хранит Господь Отечество наше от врагов внешних и внутренних, потому что и там, и там есть враги, и нечего это скрывать, так уж устроен род человеческий. Конечно, в этот день я также помолюсь о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, православном человеке, с которым осуществляется чрезвычайно полезный диалог", – сказал патриарх после благодарственного молебна в Александро-Невском скиту близ Переделкино.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году будущий патриарх поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989-2009 годах митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода.
После кончины патриарха Алексия II Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Патриарху Кириллу присудили премию за вклад в укрепление единства нации
4 ноября, 10:28
 
РелигияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московский ПатриархатРоссия
 
 
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