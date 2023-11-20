https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910576808.html
В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине
В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине - РИА Новости, 20.11.2023
В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине
Неизвестный мужчина избил мальчика в магазине в пермских Березниках, ребенок попал в больницу, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:50
2023-11-20T14:50
2023-11-20T17:14
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ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестный мужчина избил мальчика в магазине в пермских Березниках, ребенок попал в больницу, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, ряд пермских СМИ опубликовали информацию об избиении неизвестным мужчиной мальчика в сетевом магазине в Березниках. После инцидента ребенок был доставлен в больницу. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ЧП произошло в супермаркете "Магнит". Пострадавшим является 11-летний школьник. Нападавший уехал от торговой точки на автомобиле Lada Priora. "По данному факту проводится процессуальная проверка. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах избиения несовершеннолетнего мужчиной в Пермском крае", - говорится в сообщении.В краевом ГУ МВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции в Березниках устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту.
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html
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происшествия, березники, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Березники, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине
В магазине в пермских Березниках мужчина избил 11-летнего школьника
ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестный мужчина избил мальчика в магазине в пермских Березниках, ребенок попал в больницу, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, ряд пермских СМИ опубликовали информацию об избиении неизвестным мужчиной мальчика в сетевом магазине в Березниках. После инцидента ребенок был доставлен в больницу.
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В местных пабликах в соцсетях указывается, что ЧП произошло в супермаркете "Магнит". Пострадавшим является 11-летний школьник. Нападавший уехал от торговой точки на автомобиле Lada Priora.
"По данному факту проводится процессуальная проверка. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах избиения несовершеннолетнего мужчиной в Пермском крае", - говорится в сообщении.
В краевом ГУ МВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции в Березниках устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту.
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