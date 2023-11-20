https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910576808.html

В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине

В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине - РИА Новости, 20.11.2023

В Пермском крае мужчина избил ребенка в магазине

Неизвестный мужчина избил мальчика в магазине в пермских Березниках, ребенок попал в больницу, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:50

2023-11-20T14:50

2023-11-20T17:14

происшествия

березники

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестный мужчина избил мальчика в магазине в пермских Березниках, ребенок попал в больницу, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, ряд пермских СМИ опубликовали информацию об избиении неизвестным мужчиной мальчика в сетевом магазине в Березниках. После инцидента ребенок был доставлен в больницу. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ЧП произошло в супермаркете "Магнит". Пострадавшим является 11-летний школьник. Нападавший уехал от торговой точки на автомобиле Lada Priora. "По данному факту проводится процессуальная проверка. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах избиения несовершеннолетнего мужчиной в Пермском крае", - говорится в сообщении.В краевом ГУ МВД РИА Новости сообщили, что сотрудники полиции в Березниках устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910064399.html

березники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, березники, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)