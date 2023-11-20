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На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля - РИА Новости, 20.11.2023
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14:16 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910566921.html
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля - РИА Новости, 20.11.2023
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля
Спасатели нашли на Кубани тело десятилетнего мальчика, который был внутри машины, упавшей в реку Белая неделю назад в районе Майкопа, сообщили в пресс-службе ГУ РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:16
2023-11-20T14:16
происшествия
майкоп
республика адыгея
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
chevrolet
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели нашли на Кубани тело десятилетнего мальчика, который был внутри машины, упавшей в реку Белая неделю назад в районе Майкопа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея. По данным СК, в минувший понедельник ночью в майкопской станице Ханская местный житель сел за руль Chevrolet Niva пьяным и съехал с обрыва, автомобиль упал в реку Белая. В машине находились водитель и четверо пассажиров. Три человека смогли выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Спасатели начали поиски 10-летнего мальчика и его 34-летней матери. Во вторник днем женщину нашли мертвой. Ранее водителю предъявили обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Свою вину он признал, мужчина находится под стражей. "В 13.15 спасателями Белореченского АСО "Кубань-Спас" в районе населенного пункта Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белая", - говорится в сообщении.
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майкоп
республика адыгея
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происшествия, майкоп, республика адыгея, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), chevrolet
Происшествия, Майкоп, Республика Адыгея, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля

МЧС: на Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели нашли на Кубани тело десятилетнего мальчика, который был внутри машины, упавшей в реку Белая неделю назад в районе Майкопа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.
По данным СК, в минувший понедельник ночью в майкопской станице Ханская местный житель сел за руль Chevrolet Niva пьяным и съехал с обрыва, автомобиль упал в реку Белая. В машине находились водитель и четверо пассажиров. Три человека смогли выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Спасатели начали поиски 10-летнего мальчика и его 34-летней матери. Во вторник днем женщину нашли мертвой. Ранее водителю предъявили обвинение по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Свою вину он признал, мужчина находится под стражей.
«
"В 13.15 спасателями Белореченского АСО "Кубань-Спас" в районе населенного пункта Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белая", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМайкопРеспублика АдыгеяРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Chevrolet
 
 
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