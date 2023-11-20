https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910546325.html
В Орске пьяный "человек-паук" гулял по электропроводам между домами
В Орске пьяный "человек-паук" гулял по электропроводам между домами - РИА Новости, 20.11.2023
В Орске пьяный "человек-паук" гулял по электропроводам между домами
Житель оренбургского Орска пытался пройти по электропроводам из пятиэтажки в соседний дом, его задержали для выяснения обстоятельств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:56
2023-11-20T12:56
2023-11-20T13:16
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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Житель оренбургского Орска пытался пройти по электропроводам из пятиэтажки в соседний дом, его задержали для выяснения обстоятельств, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. Служба спасения Орска на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео инцидента. На кадрах человек двигается по электропроводам на высоте, а внизу стоят полицейские и спасатели. В службе поясняют, что в ночь на 18 ноября полиция попросила спасателей помощь снять мужчину, передвигавшегося по электропроводам с пятиэтажного дома на соседний двухэтажный дом. Отмечается, что "человек-паук", увидев внизу правоохранителей, вернулся на балкон пятиэтажки и скрылся в квартире. "Известно, что мужчина был в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - пояснили РИА Новости в управлении городской полиции.
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происшествия, орск
В Орске пьяный "человек-паук" гулял по электропроводам между домами
В Орске пьяный мужчина гулял по электропроводам между домами
УФА, 20 ноя – РИА Новости. Житель оренбургского Орска пытался пройти по электропроводам из пятиэтажки в соседний дом, его задержали для выяснения обстоятельств, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
Служба спасения Орска на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео инцидента. На кадрах человек двигается по электропроводам на высоте, а внизу стоят полицейские и спасатели.
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В службе поясняют, что в ночь на 18 ноября полиция попросила спасателей помощь снять мужчину, передвигавшегося по электропроводам с пятиэтажного дома на соседний двухэтажный дом. Отмечается, что "человек-паук", увидев внизу правоохранителей, вернулся на балкон пятиэтажки и скрылся в квартире.
"Известно, что мужчина был в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - пояснили РИА Новости в управлении городской полиции.