https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910525401.html

В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса

В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса - РИА Новости, 20.11.2023

В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса

Курившего на сцене и ругавшегося матом российского актера Сергея Чиркова выгнали с конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, рассказала РИА... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:52

2023-11-20T11:52

2023-11-20T15:11

культура

обнинск

сергей чирков

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Курившего на сцене и ругавшегося матом российского актера Сергея Чиркова выгнали с конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, рассказала РИА Новости директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова. Накануне состоялся финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на поддержку талантливых детей и подростков. Чиркова (фильм "Домовой") пригласили в качестве специального гостя. Вечером в воскресенье Telegram-каналы Shot и Baza опубликовали несколько видео, снятых до начала финала. На кадрах 39-летний актер ведет себя странно — в частности, лежит на сцене и курит. На одном видео он, пытаясь напутствовать детей, грубит и ругается матом. "Ситуация для нас неприятная, конечно. Мы этого не скрываем абсолютно. Для ребят все вроде бы закончилось на положительной ноте, потому что мероприятие мы провели, нейтрализовав человека, который не совсем и был нужен на этом мероприятии. Соответственно, в финале уже все были довольны. Я думаю, что эта история забудется", — рассказала Пахомова.По ее словам, состояние Чиркова было "плавающим"."Конечно, когда дети рассказали, что он пытался их настроить на неформальное общение таким образом и это вызвало недопонимание, я приняла решение, что мы больше не будем с ним сотрудничать. Хотя все это было на общественных началах, никакого гонорара не было, это был такой акт дружбы, но он не удался", — добавила директор ДК. Увидев вызывающее поведение актера, Пахомова "максимально нейтрализовала" его, оградив от людей, "чтобы он не светился"."Я переговоры вела с ним, сказав о том, что мы не нуждаемся в его присутствии. После чего отправила его в Москву", — добавила собеседница агентства. Актер перед организаторами и участниками конкурса пока не извинился, заключила она.

https://ria.ru/20230726/draka-1886392990.html

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обнинск, сергей чирков, калужская область, происшествия