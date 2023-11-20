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В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса - РИА Новости, 20.11.2023
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Культура
 
11:52 20.11.2023 (обновлено: 15:11 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910525401.html
В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса
В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса - РИА Новости, 20.11.2023
В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса
Курившего на сцене и ругавшегося матом российского актера Сергея Чиркова выгнали с конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, рассказала РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:52
2023-11-20T15:11
культура
обнинск
сергей чирков
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Курившего на сцене и ругавшегося матом российского актера Сергея Чиркова выгнали с конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, рассказала РИА Новости директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова. Накануне состоялся финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на поддержку талантливых детей и подростков. Чиркова (фильм "Домовой") пригласили в качестве специального гостя. Вечером в воскресенье Telegram-каналы Shot и Baza опубликовали несколько видео, снятых до начала финала. На кадрах 39-летний актер ведет себя странно — в частности, лежит на сцене и курит. На одном видео он, пытаясь напутствовать детей, грубит и ругается матом. &quot;Ситуация для нас неприятная, конечно. Мы этого не скрываем абсолютно. Для ребят все вроде бы закончилось на положительной ноте, потому что мероприятие мы провели, нейтрализовав человека, который не совсем и был нужен на этом мероприятии. Соответственно, в финале уже все были довольны. Я думаю, что эта история забудется&quot;, — рассказала Пахомова.По ее словам, состояние Чиркова было "плавающим"."Конечно, когда дети рассказали, что он пытался их настроить на неформальное общение таким образом и это вызвало недопонимание, я приняла решение, что мы больше не будем с ним сотрудничать. Хотя все это было на общественных началах, никакого гонорара не было, это был такой акт дружбы, но он не удался", — добавила директор ДК. Увидев вызывающее поведение актера, Пахомова "максимально нейтрализовала" его, оградив от людей, "чтобы он не светился"."Я переговоры вела с ним, сказав о том, что мы не нуждаемся в его присутствии. После чего отправила его в Москву", — добавила собеседница агентства. Актер перед организаторами и участниками конкурса пока не извинился, заключила она.
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обнинск, сергей чирков, калужская область, происшествия
Культура, Обнинск, Сергей Чирков, Калужская область, Происшествия
В Обнинске курившего на сцене актера Чиркова выдворили с детского конкурса

В Обнинске актера Чиркова выдворили с конкурса детских талантов за курение и мат

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Чирков
Актер Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Чирков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Курившего на сцене и ругавшегося матом российского актера Сергея Чиркова выгнали с конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, рассказала РИА Новости директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова.
Накануне состоялся финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на поддержку талантливых детей и подростков. Чиркова (фильм "Домовой") пригласили в качестве специального гостя. Вечером в воскресенье Telegram-каналы Shot и Baza опубликовали несколько видео, снятых до начала финала. На кадрах 39-летний актер ведет себя странно — в частности, лежит на сцене и курит. На одном видео он, пытаясь напутствовать детей, грубит и ругается матом.
«

"Ситуация для нас неприятная, конечно. Мы этого не скрываем абсолютно. Для ребят все вроде бы закончилось на положительной ноте, потому что мероприятие мы провели, нейтрализовав человека, который не совсем и был нужен на этом мероприятии. Соответственно, в финале уже все были довольны. Я думаю, что эта история забудется", — рассказала Пахомова.

По ее словам, состояние Чиркова было "плавающим".
"Конечно, когда дети рассказали, что он пытался их настроить на неформальное общение таким образом и это вызвало недопонимание, я приняла решение, что мы больше не будем с ним сотрудничать. Хотя все это было на общественных началах, никакого гонорара не было, это был такой акт дружбы, но он не удался", — добавила директор ДК.
Увидев вызывающее поведение актера, Пахомова "максимально нейтрализовала" его, оградив от людей, "чтобы он не светился".
"Я переговоры вела с ним, сказав о том, что мы не нуждаемся в его присутствии. После чего отправила его в Москву", — добавила собеседница агентства.
Актер перед организаторами и участниками конкурса пока не извинился, заключила она.
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КультураОбнинскСергей ЧирковКалужская областьПроисшествия
 
 
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