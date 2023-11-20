https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца - РИА Новости, 20.11.2023
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:17
2023-11-20T11:17
2023-11-20T16:14
происшествия
йошкар-ола
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910573882_0:127:1170:785_1920x0_80_0_0_6277780f338075051bfea51e548ab41e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств."В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись избиения мужчины возле ночного клуба, расположенного на улице Комсомольской в Йошкар-Оле", — сообщило управление МВД по Республике Марий Эл.По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Предварительно установлено, что рядом с одним из клубов вспыхнула ссора, переросшая в драку со стрельбой. В местных пабликах утверждается, что во время перепалки мигранты напали на одного молодого человека и избили другого, который пытался защитить незнакомца от расправы. Аналогичную версию также со ссылкой на соцсети приводит и СК, ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отделение. В республиканском управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (213 УК).
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html
йошкар-ола
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910573882_39:0:1086:785_1920x0_80_0_0_fef5982ddca1ca03478f4c41415292c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, йошкар-ола, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила мужчину, вступившегося за незнакомца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств.
«
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись избиения мужчины возле ночного клуба, расположенного на улице Комсомольской в Йошкар-Оле", — сообщило управление МВД по Республике Марий Эл.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Предварительно установлено, что рядом с одним из клубов вспыхнула ссора, переросшая в драку со стрельбой. В местных пабликах утверждается, что во время перепалки мигранты напали на одного молодого человека и избили другого, который пытался защитить незнакомца от расправы.
Аналогичную версию также со ссылкой на соцсети приводит и СК, ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.
Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отделение. В республиканском управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (213 УК).
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе