https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца

В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца - РИА Новости, 20.11.2023

В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца

В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:17

2023-11-20T11:17

2023-11-20T16:14

происшествия

йошкар-ола

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств."В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись избиения мужчины возле ночного клуба, расположенного на улице Комсомольской в Йошкар-Оле", — сообщило управление МВД по Республике Марий Эл.По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Предварительно установлено, что рядом с одним из клубов вспыхнула ссора, переросшая в драку со стрельбой. В местных пабликах утверждается, что во время перепалки мигранты напали на одного молодого человека и избили другого, который пытался защитить незнакомца от расправы. Аналогичную версию также со ссылкой на соцсети приводит и СК, ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отделение. В республиканском управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (213 УК).

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html

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происшествия, йошкар-ола, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)