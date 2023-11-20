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В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца - РИА Новости, 20.11.2023
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11:17 20.11.2023 (обновлено: 16:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца - РИА Новости, 20.11.2023
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца
В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:17
2023-11-20T16:14
происшествия
йошкар-ола
россия
александр бастрыкин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств.&quot;В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись избиения мужчины возле ночного клуба, расположенного на улице Комсомольской в Йошкар-Оле&quot;, — сообщило управление МВД по Республике Марий Эл.По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Предварительно установлено, что рядом с одним из клубов вспыхнула ссора, переросшая в драку со стрельбой. В местных пабликах утверждается, что во время перепалки мигранты напали на одного молодого человека и избили другого, который пытался защитить незнакомца от расправы. Аналогичную версию также со ссылкой на соцсети приводит и СК, ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отделение. В республиканском управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (213 УК).
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происшествия, йошкар-ола, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Йошкар-Оле толпа избила мужчину, вступившегося за незнакомца

В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила мужчину, вступившегося за незнакомца

© СоцсетиКадр видео избиения мужчины в Йошкар-Оле
Кадр видео избиения мужчины в Йошкар-Оле
© Соцсети
Кадр видео избиения мужчины в Йошкар-Оле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. В Йошкар-Оле толпа мигрантов избила двух молодых людей, полиция, прокуратура и СК проводят проверки, об этом говорится в пресс-релизах ведомств.
«

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись избиения мужчины возле ночного клуба, расположенного на улице Комсомольской в Йошкар-Оле", — сообщило управление МВД по Республике Марий Эл.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Предварительно установлено, что рядом с одним из клубов вспыхнула ссора, переросшая в драку со стрельбой. В местных пабликах утверждается, что во время перепалки мигранты напали на одного молодого человека и избили другого, который пытался защитить незнакомца от расправы.
Аналогичную версию также со ссылкой на соцсети приводит и СК, ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства.
Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отделение. В республиканском управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (213 УК).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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ПроисшествияЙошкар-ОлаРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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