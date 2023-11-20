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В Находке возбудили уголовное дело после нападения алабая на ребенка - РИА Новости, 20.11.2023
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10:51 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910510399.html
В Находке возбудили уголовное дело после нападения алабая на ребенка
В Находке возбудили уголовное дело после нападения алабая на ребенка - РИА Новости, 20.11.2023
В Находке возбудили уголовное дело после нападения алабая на ребенка
Следователи возбудили уголовное дело после нападения алабая на семилетнего ребенка в приморской Находке, сообщает в своем Telegram-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:51
2023-11-20T10:51
происшествия
находка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения алабая на семилетнего ребенка в приморской Находке, сообщает в своем Telegram-канале СУСК РФ по региону. В субботу прокуратура Приморья сообщила, что алабай напал на семилетнего ребенка, укусив его за лицо в приморской Находке: инцидент произошел днем на территории садового товарищества "Зеленый сад". В СУСК Приморья сообщили, что житель поселка Душкино рассказал о нападении соседского алабая на его 7-летнюю дочь. Предварительно, во время прогулки девочки с друзьями "из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее". В УМВД Приморья заявили, что ребенок госпитализирован. "Следственными органами &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по &lt;...&gt; ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), по факту нападения на 7-летнюю девочку собаки &lt;...&gt; Председателю Следственного комитета был представлен доклад по ситуации", - говорится в сообщении. По версии следствия, собака укусила ребенка за голову не менее трех раз, причинив тяжкий вред здоровью. Установлено, что алабая могла выпустить из вольера несовершеннолетняя дочь хозяев, когда родителей не было дома. "В момент нападения за девочку заступился оказавшийся поблизости несовершеннолетний. Несмотря на внушительные размеры животного, подросток проявил мужество и смелость. Пес отпустил девочку и убежал на территорию домовладения", - добавляют в СУСК. В субботу это был уже второй случай нападения собак на детей в Приморье. Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребенка в Артеме, в ведомстве уточняли, что мама ребенка в полицию и медучреждения не обращалась. В муниципалитете РИА Новости заявляли, что ребенка укусила не безнадзорная, а соседская собака.
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находка
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происшествия, находка, россия
Происшествия, Находка, Россия
В Находке возбудили уголовное дело после нападения алабая на ребенка

СК возбудил уголовное дело после нападения алабая на ребенка в Находке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения алабая на семилетнего ребенка в приморской Находке, сообщает в своем Telegram-канале СУСК РФ по региону.
В субботу прокуратура Приморья сообщила, что алабай напал на семилетнего ребенка, укусив его за лицо в приморской Находке: инцидент произошел днем на территории садового товарищества "Зеленый сад". В СУСК Приморья сообщили, что житель поселка Душкино рассказал о нападении соседского алабая на его 7-летнюю дочь. Предварительно, во время прогулки девочки с друзьями "из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее". В УМВД Приморья заявили, что ребенок госпитализирован.
«
"Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по <...> ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), по факту нападения на 7-летнюю девочку собаки <...> Председателю Следственного комитета был представлен доклад по ситуации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, собака укусила ребенка за голову не менее трех раз, причинив тяжкий вред здоровью. Установлено, что алабая могла выпустить из вольера несовершеннолетняя дочь хозяев, когда родителей не было дома.
"В момент нападения за девочку заступился оказавшийся поблизости несовершеннолетний. Несмотря на внушительные размеры животного, подросток проявил мужество и смелость. Пес отпустил девочку и убежал на территорию домовладения", - добавляют в СУСК.
В субботу это был уже второй случай нападения собак на детей в Приморье. Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребенка в Артеме, в ведомстве уточняли, что мама ребенка в полицию и медучреждения не обращалась. В муниципалитете РИА Новости заявляли, что ребенка укусила не безнадзорная, а соседская собака.
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