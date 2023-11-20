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В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе - РИА Новости, 20.11.2023
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09:52 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе - РИА Новости, 20.11.2023
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе
Сотрудники полиции установили подростков, которые избивали и оскорбляли учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:52
2023-11-20T09:52
происшествия
забайкальский край
могойтуйский район
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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции установили подростков, которые избивали и оскорбляли учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ранее следователи начали проверку из-за информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй. В пресс-службе УМВД сообщали, что один из подростков уже найден. "Сотрудники полиции установили всех участников инцидента со школьниками в Могойтуйском районе. Это двое девятиклассников 2009 года рождения и один 12-летний мальчик, который, предположительно, снимал происходящее на видео", - говорится в сообщении. Уточняется, что подростков опрашивают сотрудники полиции в присутствии их законных представителей.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, могойтуйский район
Происшествия, Забайкальский край, Могойтуйский район
В Забайкалье нашли всех подростков, избивавших младшеклассников в школе

Полицейские нашли всех подростков, избивавших младших в школе в Забайкалье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции установили подростков, которые избивали и оскорбляли учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее следователи начали проверку из-за информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй. В пресс-службе УМВД сообщали, что один из подростков уже найден.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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"Сотрудники полиции установили всех участников инцидента со школьниками в Могойтуйском районе. Это двое девятиклассников 2009 года рождения и один 12-летний мальчик, который, предположительно, снимал происходящее на видео", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подростков опрашивают сотрудники полиции в присутствии их законных представителей.
 
ПроисшествияЗабайкальский крайМогойтуйский район
 
 
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